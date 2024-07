Portugal, Malancino e Bova: Festival de Bergen consegue um belo hat-trick em dois dias

Bergen. O 11º dia do Festival de Bergen começa amanhã, 11 de julho, com a estreia do espetáculo “Portugal não é um país pequeno” Europa Teatro Hotel às 19h15 no Teatro Communale Bergen. A série trata das ditaduras europeias e da presença europeia em África. Estudo de caso de Portugal, o país com a mais longa ditadura fascista da Europa (48 anos) e o mais longo império colonial (quase 500 anos). Através de testemunhos verdadeiros de antigos colonialistas portugueses, que testemunharam o êxodo de refugiados de África, a série examina histórias que agora se tornaram memórias ao longo do tempo.

Consideremos como o teatro contribui para reescrever a história e transferir memória entre gerações. Babylonia Tetri, diretora artística do festival, assim o anuncia: “Uma performance selecionada no âmbito do projeto europeu Stronger Peripheries do qual o Festival de Bergen é parceiro. A ditadura mais longa e menos conhecida da Europa: a ditadura portuguesa, o colonialismo. Contado com inteligência e sarcasmo.

Às 20h45 deslocamo-nos para o Ex Galpão de Carruagens do SID – até agora tudo bem para o Cubo Teatro. O show ganhou o prêmio In-box e Ator Principal de 2023 Alberto Boubacar Malancino Ele ganhou o Prêmio Ubu 2023 como Melhor Ator com menos de 35 anos. éID, italiano. De origem africana, tem 15 anos, talvez 16, talvez 17. Veste sempre branco, porque o branco é a cor do luto dos muçulmanos. Ele vive como uma das muitas crianças em um dos muitos subúrbios do oeste. Ele vive no mundo da comunidade de entretenimento psicodélico. Para se livrar do desespero e do tédio, ele lê, ouve música e assiste filmes secretamente. Sid ensacou o lixo e embalou-o em envelopes de grife. O serial killer do futuro. A estrela. Um solilóquio de tambores e voz, em que fluem os fragmentos da vida, do bullying, do tédio e da desolação. Babylonia Teatree convida você para assistir ao show porque “é um show avassalador, atinge você como uma explosão repentina. Alberto Boubacar Malancino é atraente por se tornar a voz do presente. Real e provocativo ao mesmo tempo.”

Às 21h30, a música explode na Piazza Fruet, espaço temporário de verão e centro do festival. Com kraut punk do a/lpaca e garage rock do Snüff como parte do evento

O décimo segundo dia do Festival Berghain, sexta-feira 12 Começa ás 19h15 na Ex Rimessa Carrozze com show de dança R.OSA – 10 exercícios para nova destreza Sílvia Gribaudi. A atriz de teatro Claudia Marsicano ganhou o Prêmio Ubu 2017 de Melhor Atriz/Intérprete com menos de 35 anos. R.OSA é uma performance que ressoa com a poética de Sylvia Gribaudi, a coreógrafa que apresenta em palco com ironia irreverente a expressão do corpo, da mulher e do papel social que ocupam. Inspirado em Botero, no mundo de Jane Fonda dos anos 1980, no conceito de sucesso e performance, é um “show de uma mulher” em que o público é o herói da obra de arte, queira ou não. R. OSA nos faz pensar na nossa aparência e no que esperamos dos outros a partir dos nossos julgamentos e foca no desafio: superar constantemente os próprios limites.

Às 20h45, no Teatro Comunale de Bergen, a bola está no meio com a seleção italiana de Federico Bova para a Copa do Mundo. Os golos de Paolo Rossi, o grito de Marco Tardelli, as defesas de Dino Zoff, o cachimbo de Enzo Bearzot, a noite mágica no Bernabéu, os braços do presidente Bertini erguidos para o céu ganham vida com a voz inconfundível de Federico Bova que traça o inesquecível. A Azzurri venceu a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Bova, jornalista e rosto conhecido da Sky, acompanhado pelo maestro de piano Alessandro Neddi, conduz o público numa viagem pelas mais belas finais de Copa do Mundo, com contos e histórias paralelas que tornam este monólogo único. O Teatro Babylonia, diretor artístico do Festival de Bergen, convida você para assistir Este espetáculo acontece porque “Federico Bova é magnético, um contador de histórias excepcional que consegue trazer ao palco todas as gerações, tecendo os fios da história, pequenos e grandes, em um conto emocionante e divertido”.

Às 21h30, hard rock/blues de Giudi e Kwani aguarda o público na arena fruta, Espaço temporário de verão e centro de festivais, Como parte de Abbasiya! Durante todos os dias do Festival Berghain na Sala Meyer, das 17h às 20h30, duas instalações específicas do local estão abertas ao público. Na verdade, é possível mergulhar no projeto à frente das lendas do Teatro dei Venti, numa coprodução com o Centro S. Chiara e Artesella: uma instalação sonora criada em colaboração com um grupo de idosos e mulheres das casas de repouso de Berghain Valsugana, Trento e Borgo Valsugana. Mitos locais associados às montanhas e à natureza são lidos e retrabalhados, misturados com memórias pessoais

Para sugestões de idade. As vozes dos avôs e avós tornam-se um audiolivro para toda a comunidade que pode ser ouvido durante o festival. Sempre dentro Sala Mayer, graças ao visualizador 3D, Sensores especiais e amplificação específica, você poderá vivenciar a experiência única de reger uma orquestra virtualmente através da experiência Haydn VR instalada pela Fundação Haydn.