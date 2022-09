Para quem eles irão e quais Elisabetta sempre trará com ela- Corriere.it

A partir de Elisa Messina

Coroas, tiaras, colares, brincos, broches. A propriedade privada de Elizabeth em enormes joias, mais de 300 peças. Além de coroas usadas apenas pela família real. Veja como ele será dividido e usado

Enquanto as cerimônias oficiais de despedida da rainha Elizabeth e dos britânicos estão em pleno andamento Eles se reuniram para dar-lhe uma despedida final Na Abadia de Westminster, muitos se perguntam para quem irão as muitas e maravilhosas joias que pertenceram ao rei. O Crown Regalia não é mantido na torre estatal de Londres, mas privado, herdadoRecebido como presente ou comprado por ela ou por Philip, durante 70 anos de casamento e governo. Vamos falar sobre um grupo incomum de quase 300 peças incluindo joias, tiaras, broches, colares, anéis, pulseiras e brincos.

Alguns deles, muito poucos e humildes na verdade, ficarão com Elizabeth para sempre. De acordo com Lisa Levinson, chefe de comunicações do Natural Diamond Council, a rainha será enterrada com seu anel de casamento de ouro galês e um par de brincos de pérolas, que ela provavelmente usou nas últimas semanas de sua vida. , que aparece em sua última imagem pública: aquela em que Dá as boas-vindas à nova primeira-ministra Liz Truss a Balmoral. No entanto, ele não tem no dedo, Anel de noivado de Philip, feito de diamantes retirados da coroa pertencente à mãe do príncipe, Alice de Battenberg, que por sua vez a recebeu da família dos czares russos, os Romanov. Este anel, que parece conter uma carta de amor de Filippo, irá para Anna.

E quanto aos outros? Rei Carlos Ele herda a preciosa coleção de sua mãe, e assim decidirá quem terá o privilégio de usar as joias. Tal como acontece com o resto da propriedade pessoal da mãe, sob a lei britânica, Ele não tem que pagar imposto sobre herança. Mas aqui também deve ser feita uma distinção: de algumas das famosas e antigas tiaras e colares do período da rainha Vitória que vimos Elizabeth usar em várias ocasiões, apenas o rei pode usá-los (ou seja, tiaras e colares). Mas não seria o caso de Charles) ou emprestou para sua consorte, Camilla, ou para as princesas da família real. Mas ele não pode vendê-lo ou entregá-lo a terceiros porque faz parte da Coroa e é mantido no Palácio de Buckingham especificamente para uso oficial. Uma prática que já está acontecendo: Camilla já usou muitas vezes as tiaras que Elizabeth emprestou, como as famosas Tiara Grevilletambém conhecido como o favo de mel Boucheron (avaliado em cerca de £ 3 milhões), que foi doado à família real pela milionária filantropa, Sra. Greville, após sua morte, e que a rainha-mãe adorava usar, ou colar de coroa de diamantes, a mais preciosa (cerca de 9 milhões de libras) ou a tiara Dehli Durbar, que a rainha Maria usa para celebrar a coroação de seu marido, o rei George V da Índia. Por ocasião de casamentos reais, por exemplo, as noivas recebiam coroas familiares por empréstimo. Com exceção de Diana que optou por se casar com a coroa de sua família, a família Spencer, que não tinha nada a invejar na beleza das coroas das Rainhas de Windsor. READ Israel, um ovo de galinha de 1000 anos foi encontrado

Por outro lado, joias especiais também permanecem Charles e seus irmãos o descartaram de acordo com os arranjos da regente Elizabeth. Basta pensar em presentes dados por Philip Elizabeth por ocasião do nascimento de filhos ou presentes de casamento. Aqui, também, falamos de centenas de itens preciosos: a coleção particular de Elizabeth também inclui as joias de sua mãe, que morreu em 20o2, e de sua avó, a rainha Mary, que era fã de objetos de valor (especialmente correntes de pérolas) e que tinha laços com mestres da joalheria de Londres e Paris.

Elizabeth, de gostos mais austeros que a avó, Ele já havia doado algumas joias pessoais para sua filha Anna, esposas de seus filhos e suas filhas.. A rainha adorava ver as joias que ela gostava de usar pelas outras mulheres de sua família e era generosa com todas elas. Nos dias de hoje, por exemplo, vimos Kate, a esposa do príncipe William, vestir-se Um par de brincos de pérolas e diamantes que pertenciam a Elizabeth: Precioso mas simples, escolhido a dedo pela Princesa de Gales (sim, a Duquesa de Cambridge agora detém aquele título que era Diana) Corpo da rainha é recebido em sua chegada a Londres. Kate também usava os mesmos brincos quando saiu do hospital após o nascimento de seu último filho, Louis. Obviamente um presente de Elizabeth alguns anos atrás. Quão Broche de diamante em forma de ramo florido Usado para marcar a chegada do caixão na Abadia de Westminster.

Entre os objetos de valor pertencentes a Elisabetta que só veremos em Kate está a famosa peça nó de amante da coroaa tiara de nó de amor, já usada em seu tempo por Diana, a última princesa de Gales: uma obra-prima de pérolas e diamantes que a Sra. D recebeu como presente de casamento de sua sogra que remonta a 1914. Diana a amava muito, mas após o divórcio de Charles, a tiara permaneceu trancada nos armários até o dia em que a vimos na cabeça da duquesa de Cambridge. READ Game of Games na Rai 2 os VIPs em 8 de junho com Simona Ventura

Elisabetta adotou uma fórmula simples na escolha de qual joia usar: colar de pérolas de três fios Na gola de jaquetas ou casacos Pin escolhido por dia e evento que você teve que participar. Segundo Susie Minks, especialista em joias, escolher joias era sua forma de expressar opiniões e sentimentos. Entre os pinos que ela mais gostava com certeza Aquele doado por Philip Tal como broche de rubi grimaque ela escolheu para usar na cerimônia em homenagem ao duque de Edimburgo em março deste ano, mas acima de tudo, o grande broche de safira com o qual ela foi fotografada durante sua lua de mel e depois na fotografia comemorando 70 anos de casamento em 2017, e finalmente durante seu discurso de Natal em 2021, que é o primeiro sem Philip.

São joias íntimas. que provavelmente ficaria com sua filha Anna, mas não disse que não poderia ser usado por sua nora Sophie, que é muito respeitada por Elisabetta, Kate e Camilla.