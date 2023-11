Morgan fora do X Factor: Músico em perigo após quarta polêmica de transmissão ao vivo

Discussões no último show ao vivo de Fator X Modo de compartilhamento Morgan No painel de jurados do show de talentos Sky Uno. Como reportado Realidade cotidianaA produtora de Fremantle está preparando documentos para “despedir” o cantor. Será uma fonte próxima à empresa que revelou os antecedentes.

nos últimos dias Morgan Ele conversou com diversos sites explicando os motivos das discussões ocorridas ao vivo, principalmente aquelas que aconteceram com D’Argin D’Amico, Morgan o acusou de fazer parte do “sistema musical”. E E a outra com o Fidesz, que o criticou pelo seu peso: “Você quer ser meu psiquiatra? Você está tão deprimido”, disse Morgan sarcasticamente, atraindo críticas de muitos setores porque a frase estava completamente fora de contexto.

Há dois dias, logo após as discussões ao vivo, Morgan Explique para cisalhar Ele disse a sua ideia de música na televisão: “Há muita ignorância, é um grave problema italiano e há um regresso dos analfabetos”. “Quem ouve minha música me pede para parar de assistir TV, mas fica feliz quando me vê levando informação cultural para as pessoas.”

Hoje Morgan voltou para se explicar em entrevista ao Página de fã: “Fui ao X Factor para reviver a sorte de um programa que estava morrendo e meu trabalho era analisar o porquê“, disse o músico. “Ficou muito claro que o motivo pelo qual as pessoas não estavam interessadas era o declínio do interesse pela música e a qualidade dos comentários e discussões sobre a música. “A música pode ser um pretexto para abordar temas atuais, culturais, sociais e edificantes.”