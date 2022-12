Avatar 2: É preciso um milagre de bilheteria para não levar a Disney à falência. Para James Cameron, será o terceiro

Só há um filme sobre o qual vale a pena falar neste Natal, e é Avatar 2: Trilha da Água. E sobretudo por motivos alheios ao cinema. Diretor, James camerone a produtora Disneyao final de uma jornada de dez anos e um plano aparentemente suicida: A.J sequela Que vem com 13 anos de atraso, sem a vovó que transformou o primeiro filme em A maior bilheteria da história do cinema (O Tridimensional, aquele futuro que ia invadir cinemas e salas de estar) e quase ninguém se lembra dos personagens exatos ou do enredo desse blockbuster, que se passa no mundo fictício de Pandora. Tudo isso a um custo estimado de mais de 350 milhões de euros. e a O filme mais caro da história e qualquer Coleção Mais baixo para mim 2 bilhões de euros A. será considerado vergonha. Apreciação fez o mesmo cameron O que, como A.S. GQ Há alguns meses, ele contou à Disney sobre isso deuses 2 uma atriz “O pior modelo de negócios da história do cinema.”

Ou seja, ela deve competir com cada uma de suas empresas registro Fluxo (Deuses Ainda no topo da liga Apenas o último filme Os Vingadores consegui chegar perto2,922 bilhões de dólares aproximadamente 2 bilhões de euros: 2,8 bilhões de euros às taxas de câmbio atuais), bem como com seu recorde anterior, Titânico ($ 2,187 bilhões, cerca de 2,1 bilhões de euros, atualmente o terceiro no ranking de todos os tempos), e este último apenas para “cobrir despesas”. O plano é ainda mais louco: enquanto a sequência está sendo lançada, Cameron terminará de filmar avatares 4 (3 já está em pós-produção), e se prepara para filmar o quinto ato. O plano prevê uma saída Consequências vindouras Em 2024, 2026 e 2028. Agora é tarde demais para recuar.

O retorno de um universo mais central para seus personagens, Pandora, com uma metáfora joga a seu favor 3500 efeitos visuais, Uma certeza que ninguém jamais entendeu antes Tridimensional e a computação gráfica Assim como Cameron (é fácil comprovar: basta conferir quase todos os seus filmes dos anos 90 em diante, de separador 2, cujos efeitos especiais avançaram bastante). Ele se intitula “Rei do Mundo” desde a noite em que invadiu Oscar com Titânico Hoje ele tem 68 anos e não há dúvida de que é capaz de realizar um novo milagre.

será o terceiro: Titânico Isso pode significar o fim da carreira de Cameron. uma filme desastrosoque foi dispensado $ 200 milhões (algo nunca visto em 1997), todos sabiam o seu fim: o naufrágio. Mas o romance entre eles Jack (Leonardo Di CaprioO único que não comemorou o Oscar porque nem foi indicado (e Rose)Kate Winsletembebido em produção em massa e por Pneumonia que assumi no set) quebrou um teto que hoje parece normal quando se trata de blockbusters: bilhões nas bilheterias. Ninguém fez isso antes.

Titânico Então continuou por um longo tempo. Tolamente, os executivos da Fox fizeram alguns cortes para deixar o filme mais comercial: Três horas e um quarto. É um detalhe que vale lembrar hoje que todo mundo pensa assim deuses 2O mesmo comprimento é muito longo. Deuses durou aprox Duas horas e um quarto. senão suicídio. Um filme feito para ser exibido em sal tridimensionalainda não disponível, com Nova franquia E a Personagens alienígenas azuis. O primeiro filme a cruzar – e quebrar – um limiar 2 bilhões. E esta figura Titânico Ele então o relançou em 2012, três anos após o lançamento. Deuses. E nenhum retorno agridoce Guerra das Estrelas Ele conseguiu superar: sozinho Despertar da Força E os dois últimos filmes de Os Vingadores Eu alcancei tais alturas.

deuses 2 Ela também tem outra vantagem: ela vai sair China, algo que era desconhecido quase até o último minuto e que tem atraído grande parte dos sucessos de bilheteria atuais: nenhum dos últimos sete filmes da Marvel conseguiu uma vaga em um país cada vez mais em desacordo com o cinema ocidental, com muitos lançamentos limitados, que não são da Disney tem um apelo especial nisso. A China arrecadou mais de 250 milhões de euros em receita para o filme anterior, um valor que pode facilmente dobrar após treze anos.

O destaque desta sequência também tem a ver com os sucessos anteriores. Logo após as filmagens TitânicoE a Kate Winslet Ela disse à imprensa que nunca mais trabalharia com James Cameron, a menos que recebesse muito dinheiro. Vinte e cinco anos depois TitânicoE a Estima-se que tenha recebido pelo menos seis milhões de euros pelo seu papel em deuses 2que receberá parte dos lucros. muito dinheiro. Em sua essência, é a história atemporal de James Cameron, um gênio por trás das câmeras que entende como funciona a indústria cinematográfica. Um talento que mostrou em Hollywood no dia em que se apresentou aos executivos da Fox para venda alienígenas: Como ele disse, foi ideia dele adicionar um ‘s’ ao título original, alienígenas, a fim de deixar claro para o público que agora existe mais de uma criatura alienígena. “Mas no final tudo se resume a isso”, acrescentou, acrescentando uma barra vertical ao “s”: um símbolo dólar.