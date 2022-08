Nadal e Shakira estavam em um caso. Fontes próximas ao tenista negam- Corriere.it

A partir de Edição de entretenimento

O especialista em rumores de Madrid, Jordi Martin, revela: A história teria acontecido muito antes de o cantor ser ligado ao jogador do Barcelona, ​​Piqué

Há histórias que ficam escondidas por muito tempo e depois aparecem no momento mais inesperado. Pode ser o caso da história de amor entre Nadal e a cantora Shakira, que animou a Copa do Mundo de 2010 com seu estilo “Waka Waka”. Uma história que se passa em 2009, antes de a cantora conhecer o jogador do Barcelona, ​​Gerard Piqué, em 2010. Com quem terá dois filhos. No entanto, o amor entre as duas estrelas chegou ao fim recentemente. E em junho passado veio a formalização da separação, momento de grande tensão principalmente em relação à guarda dos filhos. Não demorou muito para Gerard Piqué ser visto com sua nova namorada, Clara Chia Marto, de 23 anos. E se as fofocas sobre o jogador do Barcelona olham para o futuro, então os rumores do cantor colombiano se voltam para o passado com algumas revelações de relações antes de Piqué.