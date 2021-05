Hienas negam Stefania Orlando: a piada não foi cancelada

Hienas Conecte-se com piadas e entre as últimas vítimas relatadas Stefania OrlandoEntre os heróis da última versão do Irmão mais velho VIP. Que piada seria? Quem são as pessoas próximas a você que se tornaram parceiras do programa Italia 1 sem o seu conhecimento? Até que seja transmitido na TV, não se sabe. A este respeito, diretamente interessado Em referência ao cancelamento padrão de uma piada.

“Porque muitos de vocês estão me perguntando quando a piada que Eni fez para mim será publicada Disseram-me que não seria transmitido por motivos desconhecidos (possivelmente técnicos)Tentei entender mais, mas eles não me disseram nada! Pecado ”

O interessado direto anuncia nas redes sociais e desencadeia a raiva e a decepção dos fãs. Eu o chamei de DavideMaggio.it, na verdade, As hienas nos contam que a piada de Orlando “vai junto” com as outras Assim, será transmitido em breve. Davide Parenti ainda tem cerca de vinte piadas em elaboração durante a fase de edição, em recurso Três elos perdidos No final do de Hienas (Prazo 8 de junho).

Exceto por uma inclusão improvável no episódio final (mas até agora não esperada), A piada de Stephania Orlando será transmitida na próxima temporada.

