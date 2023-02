Rai Pubblicità apresenta a política comercial para os meses de abril e maio de 2023, vídeo agregado incremental e campanhas agregadas para cobertura máxima do público-alvo. Um mosaico de oportunidades para atingir todos os públicos

A proposta comercial da Rai Pubblicità está focada na integração de um extenso portfólio de vídeo multi-editor e multi-plataforma, aumentando a capacidade da agência de expandir a cobertura para todos os alvos.

Em um cenário cada vez mais complexo e difícil O agente implementa todos os ativos para responder às necessidades do mercado: Não é mais uma solução única, mas um mosaico de oportunidades para atingir todos os públicos.

Com seu portfólio cada vez mais amplo e lógica multiplataforma, Rai Pubblicità está fortalecendo-o Acampamento totalgarantindo ao mercado mais flexibilidade e customização do mix de mídia com base nas necessidades e características do target de referência.

A programação da primavera de 2023 prevê uma temporada cheia de conteúdo.

Os canais generalistas confirmam seu posicionamento em 2022. Graças às colunas do horário nobre da Rai1, que giram os melhores títulos da fantasia ao entretenimento, à tendência de crescimento consolidada da Rai2 no início do ano e confirmando todo o pico do dia, as estimativas para 2023 apontam para um ligeiro rebote.

As listagens de preços do período visam confirmar o custo real por galão para 2022. As promoções de 5% de desconto nas semanas de Páscoa e 25 de abril também estão confirmadas.

une Expandindo a bacia digital Que, após o sucesso de Sanremo, graças aos Vevo Channels, pode contar com 500 milhões de vídeos por mês, entre dispositivos, perfil de destino, seguro e com KPIs de alta qualidade, informa a nota. Estes grandes níveis de tráfego, somados aos perfis complementares dos canais individuais, representam para os clientes da Rai Pubblicità novas oportunidades comerciais, tanto digital como macro vídeo, capazes de alcançar uma alta cobertura de todos os targets, em um mercado cada vez mais fragmentado.

A cobertura dos canais de música da Rai Pubblicità está aumentando Que é um entretenimento alternativo. Depois da Radio Italia TV e da Music TV, as unidades multicanais são enriquecidas com espaços Kiss Kiss TV.

Por fim, a apresentação do rai no exterior foi reforçada: Os quatro sinais continentais agora também cobrem alguns países europeus importantes, como Alemanha e Portugal. Para cada sinal, para além de uma compra gratuita que permite um acompanhamento muito próximo da programação, estão agora disponíveis módulos semanais que cobrem toda a programação.