Fedez e Chiara Ferragni em Sanremo, Agcom prontos para abrir uma investigação – Corriere.it

O sigilo ainda está nas cartas, mas está ficando cada vez mais provável Mais de uma investigação foi aberta pela Autoridade de Comunicações (Agcom) contra Al-Rai Em relação aos casos ocorridos em San Remo. E o Conselho discutiu isso ontem à tarde, ouvindo a consulta prévia feita pelos gabinetes sobre os vários julgamentos Relatórios recebidos pela Autoridade. São dois capítulos importantes: o primeiro diz respeito à violação das regras de defesa de menores, com referência aos comportamentos dos cantores Fedez e Rosa Chemicall no palco de Sanremo (simulando um acto sexual) mas também de Blanco (destruindo a cenografia) . A segunda remessa indica Legislação para proibir publicidade encobertae gira em torno do método de rede social Instagram (Meta grupo) Você receberá publicidade durante o festival: começando com a abertura de um perfil amadeus de Claire Feragny Para viver nas mesmas características do maestro Gianni Morandi.

Cabe agora aos escritórios decidir se abrem ou não investigações preliminares. A decisão será apresentada ao próximo conselho, em duas semanas. Mas o conselho, se a resolução avançasse, também poderia pedir aos gabinetes que avançassem. As consequências de tal decisão para Rai são significativas. Mas ainda mais importantes são quaisquer conclusões. Se a investigação provar que existe um Um contrato entre Rai e Meta que permite publicidade na rede social, a empresa deve responder por não informar adequadamente os telespectadores sobre esse assunto. Por outro lado, se o contrato de bônus de Rai não existisse, a empresa não teria cobrado o valor devido. Aqui, haverá perda de renda e prejuízo fiscal. Mas é muito cedo para tirar conclusões precipitadas, não Ray pode sair ileso.

Claro que, se a Câmara tem a última palavra, é preciso ter em mente que ali coexistem diferentes esferas de influência política, decorrentes da forma como são eleitos os cinco membros da Casa: dois pela Câmara dos Deputados e dois pelo o Senado, enquanto os últimos são nomeados presidente que Chefe de Estado Sob proposta do Primeiro-Ministro após consulta ao Ministro do Desenvolvimento Económico. Neste momento, a escala está inclinada para a direita do centro. O presidente Giacomo Lasorella, escolhido pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte (ministro Stefano Patuanelli), é considerado daquela região, tanto que seu nome se espalhou entre os agentes qualificados do governo Meloni. A referência de Laura Aria, à época, teria vindo do Forza Italia, enquanto Elisa Giomi teria tido apoio M5S.