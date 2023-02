Um Lugar ao Sol, o ator quebra o silêncio sobre seu retorno inesperado: uma platéia animada

Após 22 anos, o retorno de um dos personagens mais queridos da popular novela Rai. Grande expectativa do público para vê-lo novamente nos próximos episódios.

O ator conta com alegria seu amor pelo espetáculo ao qual, apesar do passar do tempo, sempre se manteve muito apegado.

O celebrante Rai serie 3 Os próximos dias verão o retorno de um personagem querido que está desaparecido há 22 anos. série de TV nascido 1996 Com a intenção declarada de relançar Centro de produção Rai em NápolesNão só teve sucesso em seu propósito, mas também teve a grande distinção de ser o primeiro sabonete a ser produzido inteiramente na Itália e o mais antigo. De fato, a produção funciona ininterruptamente há 27 anos, sempre mantendo altos índices de audiência. o sucessoEm suma, agora se tornou mais compacto.

de PersonagensHouve muitos ao longo dos anos. Muitos ficaram de fora por necessidades do enredo, muitos saíram por vários compromissos de trabalho e muitas vezes voltaram para deleite da multidão. Em todo esse tempo, vimos atores infantis se tornarem adultos e muitas vezes ficamos impressionados os apoiadores Quem é séries de TV de sucesso.

O retorno do Dr. Luca De Santis, tão inesperadamente quanto se poderia esperar, é impulsionado principalmente pelo ator que o interpretou.

A notícia está agora confirmada, tudo a mesma coisa o ator Ele falou sobre isso com grande entusiasmo. O retorno do querido médico Palácio Paladinium famoso condomínio em Naples Hill em Posillipoesperado no episódio que será transmitido sexta-feira, 24 de fevereiro. o ator, Louis DevoryEle contou como foi emocionante para ele e seus companheiros se encontrarem novamente no grupo que agora resta 22 anos atrás. Aliás, recordemos que a sua personagem, a pretexto de uma viagem ao estrangeiro, deixou a série em abril de 2001. Os autores da altura pensaram que ele tinha de alguma forma esgotado o seu papel e o que podia trazer para o programa em termos de enredo.

lá alegre Para o artista, que nos últimos anos tem se dedicado a outras interpretações de muito sucesso, voltar a assumir o papel do Dr. de Santis foi tão marcante que em sua descrição disse ter sentido certa admiração. Ulisses: “Vinte anos depois, encontrei Ithaca também!” ele disse a repórteres. Ele não se importou em revelar Grande amargor vivido quando teve que deixar a novela, e que sempre esperou, em seu coração, poder voltar mais cedo ou mais tarde. Bem, o dia importante está próximo. Uma multidão curiosa não terá que esperar muito mais para ver as grandes emoções que Di Fiori e seus companheiros sentiram quando se encontraram no cenário daquele belo grupo em Nápoles.