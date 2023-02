Os dubladores estão em greve até 28 de fevereiro

Por Alícia de Antunes

Os dubladores, os roteiristas de diálogos, os transformadores, enfim, todas aquelas pessoas que nos permitem ver tudo o que se passa no cinema e na televisão, estão em greve até 28 de fevereiro.

O que muitos consideram uma aula bem paga, lamenta. Por que? Talvez porque a grande maioria dos dubladores sofra do mesmo problema que qualquer outro trabalhador italiano: salários que não mudam há vinte anos e o desaparecimento da proteção garantida no último milênio.

Os motivos da greve estão resumidos no comunicado do sindicato: contra “a falta de respostas à renovação salarial da Ccnl há 15 anos; contra transferências de direitos maliciosas e perigosas; e contra ritmos de produção que não respeitam a qualidade do trabalho e vida.”

Mas os motivos da greve vão além disso.

hoje – reivindicações Daniel Giuliani, Presidente, ANAD – Associação Nacional de Dubladores – É inconcebível continuar a operar em termos contratuais desactualizados, com regulamentações que não têm em conta a evolução do mercado audiovisual nos últimos dez anos e sem protecção em matéria de cessão de direitos que põe em risco todo o sector diariamente, alimentando os riscos do uso indevido da inteligência artificial.”

Então, enquanto David Guetta está cantando os frutos completos da IA ​​de Eminem, incluindo a música, e escritores, jornalistas e roteiristas estão correndo para baixar o ChatGPT, por que bater nos dubladores?

Mesmo Daniel Giuliani admite que “o desenvolvimento tecnológico sempre fez parte do processo humano. No entanto – acrescenta – o problema surge quando se pensa que pode substituir a forma de arte. Acredito firmemente que a arte é bela nas suas imperfeições. Não será um solo testado no Tabla nunca é tão emocionante quanto um baterista ao vivo.”

Na verdade, considerando os preços que os ingressos de shows alcançaram para os megastars, todos nós adoraríamos pagar para ouvir Phil Collins tocar bateria, não o computador.

Mas, como o negócio de dublagem da CCNL data de 2008 e em 2017 assinou um termo de compromisso que expirou em dezembro do mesmo ano, por que vocês estão em greve em 2023?

Não acordamos de repente. Há 12 anos que procuramos um acordo. Todos sabemos que os acordos nacionais e coletivos de trabalho têm longos prazos de renovação, mas 12 anos num setor como o nosso é muito tempo. Tecnologicamente e ao nível da indústria do entretenimento, o mercado audiovisual mudou tanto que a nossa década está ultrapassada. Ele distingue o filme do filme para a TV, mas não menciona quais plataformas não existiam em 2008. Na época, os filmes de circuito davam muito trabalho. Hoje são poucos os filmes que são exibidos no cinema. Vamos pensar na Netflix, Amazon Prime e Disney+. Apenas os filmes da Disney são lançados na plataforma. Há 12 anos tentamos negociar com nossa contraparte, na personagem Anica, alguma empresa que se presta à negociação para renová-la.

E não estou falando apenas do aspecto econômico, que a lei italiana já prevê na forma de reavaliação do Istat. A modificação do Istat não será concedida pela Anica, mas pelo estado. No entanto, gostaria de salientar que não se trata apenas de uma questão económica. A enorme quantidade de trabalho devido à expansão do mercado levou a uma queda na qualidade. Tudo é urgente, e sabemos que qualidade e rapidez não são boas amigas em nenhum trabalho. Especialmente no trabalho de artes e ofícios. Eles querem que nos tornemos uma loja de departamentos quando começamos como uma loja de artesanato. Nosso país começou a dublagem e fez dela uma distinção artística em nossa cultura cinematográfica. Neste contexto, deve ser protegido. É como se o vinho Chianti pudesse ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a partir de amanhã.

Por isso, exigimos proteção econômica e profissional. E aí vem a segunda linha de discussão, que é o tema da inteligência artificial. Ninguém quer parar o desenvolvimento tecnológico. Ninguém pode negar que o trem de alta velocidade é melhor que o trem a vapor. Mas acho que ninguém pode ser convencido de que a inteligência artificial pode reproduzir a Capela Sistina.

A inteligência artificial de hoje não é regulamentada. É assim que se cometem os delitos: verdadeiros furtos. Vamos a shows para ver um computador tocar uma música? A arte é o maior patrimônio do homem. E não estou falando de dublagem, mas de arte em geral.

Keanu Reeves, preocupado com o uso de deepfakes, há muito incluiu uma cláusula em seus contratos proibindo o uso de inteligência artificial para retocar digitalmente suas filmagens. Os atores americanos se revoltam contra qualquer mudança em suas imagens. Imitar o rosto de cada ator é fruto do trabalho. Se a IA muda sua imagem, ela muda seu trabalho. Eles até correm o risco de se encontrar em um filme pornô que nunca filmaram. A inteligência artificial é um tópico maior do que a dublagem.

Para fins de argumentação, usamos um site modificador de voz que criou um áudio com o Papa Francisco advertindo os dubladores usando um livro de clichês. Parece-se. Da mesma forma, posso fazer o primeiro-ministro dizer para atacar uma nação.

O problema do deepfake está em todo o mundo. Não apenas isso, mas o som é tão único quanto uma impressão digital…

É um grande problema ético. Isso é perigoso. E também ilegal, porque minha voz é minha voz. Como dubladores, a transferência de direitos exigida pelas grandes empresas estrangeiras é uma loucura. Eles me pedem para assinar atribuições de direitos onde diz que podem fazer o que quiserem com minha voz, alterá-la ou modificá-la. Isso não é bom e estamos lutando contra isso.

Os atores americanos que descrevemos, não acho que eles assinem a renúncia de direitos que diz com a cara deles que você pode fazer o que quiser. Temos colegas que encontraram suas vozes em butiques ou farmácias: “Agora atendemos o número 58”; Relembramos os nossos estimados clientes que hoje há desconto de 15% nos cremes. Isso é roubo. Esta é apenas a ponta do iceberg.

Artistas de mangá se revoltaram quando descobriram que deepfakes transformam sua foto em desenho animado. Disseram: A gente estuda anos para ser artista e hoje uma máquina faz isso? E ainda cito deliberadamente aulas de arte que não fazem dublagem.

Há alguns anos, falava-se de empresas como a israelense Deepdub ou a inglesa Flawless …

Por enquanto, essas são as startups que ainda estão trabalhando para chegar lá. Sei que em Portugal a Netflix tentou fazer um filme totalmente dublado por IA e sei que não teve sorte com o público.

O que diz a lei italiana?

No nível organizacional na Itália não há. Espero que me recebam no Parlamento na sexta-feira. Uma solução pode ser colocar um selo de qualidade para que você saiba que o que está prestes a ver é feito por pessoas reais e não falso … o que significa “falso”.

A outra grande tendência que está surgindo é: quem é o dono deste negócio? Se eu tirar quatro fotos e usar IA para produzir cenas com um personagem que tem meu rosto, quem fica com os royalties? Porque você fez o produto, mas com a minha cara e eu não participei desse filme. Existe uma lacuna regulatória a nível europeu. Chegamos à Comissão Européia, onde apresentamos um documento de posição do qual participaram os sindicatos de outros países europeus.

Na próxima semana temos uma reunião com as federações da França, Espanha e Alemanha, que pediram para se juntar a nós.

A dublagem AI reduzirá muito os custos de produção das empresas de cinema. Uma série de TV de 8 episódios que podem ser traduzidos em 6 semanas em vez de 14.

Sim, mas a qualidade também vai cair. É por isso que esperamos que as plataformas também se sentem à mesa das negociações.

A dublagem é resultado de anos de estudo e prática. Você não improvisa apenas os dubladores para o seu gosto pessoal. Nos últimos três anos, a dublagem se difundiu como prática internacional, encontrando feedback positivo em vários países que agora começam a ser dublados regularmente: na América do Sul, no Leste Europeu. Queremos proteger nosso trabalho. Se não o defendermos, perderemos o verdadeiro privilégio deste país.