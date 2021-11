GF Vip, mãe de Bortuzzo fica de olho em Lulu: como vai o Manuel

Quantos de nós poderemos enfrentar o que aconteceu com a mesma dignidade Manuel Portozzo? A sua personalidade humana, e estando sempre, pelo menos, consciente e importante para a sua vulnerabilidade, sem receio de esconder o que sente, faz dele um dos heróis que mais se investem emocionalmente nesta versão e que doam, sem reservas. . , mais do que emoções, um legado de introspecção tanto quanto de reflexões sobre aspectos que afetam a sociedade e a sociedade civil. Nada impulsivo, nada no espectador GF VIP Eles foram ensinados em programas de televisão ininterruptos.

Mensagem de madre rossella

dor ManuelComo reconhecer o sofrimento da mãe por meio de um discurso de participação e serenidade Russella O que aconteceu e o que acontece entre ele e ele? lulu, é perceptível para quem teve a oportunidade de segui-lo entre as salas Cinecitta. A sua solidão, uma escolha, deve ser ordenada num mosaico cada vez mais complexo de aspectos relativos a ele, à sua história humana, aos seus pais e aos seus irmãos, que só permite a intervenção por convite.

A dor silenciosa de Manuel Portuzzo

Manuel Portozzo, ele se apresenta a favor das câmeras, mesmo os momentos de seu conhecimento singular e singular de sua própria dor o tornam único, mesmo que sempre pareça nesta sociedade um tabu, uma condição que deve ser omitida, à qual não se deve insistir. e qual não deveria ser. Desenvolvido e compreendido como componente da realidade. Avarias alegadas e flashes relacionados de isolamento tornam-no mais um modelo:

“Eu mantenho minha dor por dentro, me sinto mal, mas sinto. Encontrei minha chave em estar sozinho e me distanciar um pouco dos outros.” “Quando eu entro lá no quarto digo que vou dormir, na verdade vou dormir sim, mas primeiro coloco o travesseiro na cabeça e choro. Então me livrei de tudo sem falar nada para ninguém, dentro fato que eu nunca iria querer me libertar com alguém, isso vai me fazer sentir pior. Esta é a minha dor. Eu adoraria tratar essas dores como esta aqui. “

Por trás desse desconhecido, há um arquivo Dor, sofrimento físico, bem como o medo de uma condição que pode não ocorrer amanhã:

“É isso que digo aos meus melhores amigos no exterior. Até o meu melhor amigo sabe como me livrar da minha maior dor. Eu sempre digo a ele: ‘Meu amigo, não adianta falar tanto sobre isso, porque minha situação nunca vai mudar, então, em vez de falar sobre isso, vamos comer pizza. ‘” Você vai me ver estranho, mas então as coisas vão me fazer sentir bem. ‘ Mas o jeito de se livrar da dor é subjetivo, cada um tem seu estilo, então eu nunca diria que é feito como eu ”. Nem mesmo um psicólogo foi necessário para superar esses momentos de dor:“ Todo mundo tem o seu. , e eu não falo e nem mesmo falo com o eu dos cientistas. Eu tentei, mas achei mais útil me isolar na sala e chorar e depois sair sem dor e sem sorrir. ”

Nessa complexidade que Manuel Uma porta que, no mínimo, para ser compartilhada com o público, se encaixa perfeitamente Padre franco e madre Rossella que acompanham a dinâmica que você investe em casa. E também na história, de desagradável a quase incompreensível Alex BaileyE Eles esclareceram sua posição após a postagem publicada no Instagram; Indício de que apesar do seu conhecido sigilo, existe a vontade de apontar as dificuldades e definir os limites que se percebem na carta da mãe. Russella. A fala monitora o comportamento da princesa acima de tudo por causa de uma expressão que evoca muito o ataque do qual ela foi vítima Borzozo, em Ostia:

“Meu amor, sempre o respeitamos e nos orgulhamos de como você o faz. Sabemos o quanto seus espaços pessoais são importantes para você, mas alguém próximo a você não os respeita – escreve Rosella Corona -. Quem ama você deve deixa você a liberdade de decidir. ” A mãe de Portozzo não gostava que Lucrécia fosse ao banheiro do nadador buscar cigarros: naquele episódio, a menina virou-se para Manuel de maneira desleixada, a mesma que os agressores dirigiam a Manuel de que Lulu talvez não soubesse.

“Peço desculpas à minha mãe Rossella porque minhas palavras a magoaram, não era minha intenção ofender ninguém”, ele estava ansioso para se desculpar. lulu. Um episódio, This, a não ser esquecido, que ressalta o quão silencioso e freqüentemente muito alegre é este romance.

