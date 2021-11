Bologna lança seu código de fãs $ BFC em Socios.com

O sétimo vencedor do Scudetto, o Bologna FC 1909, em parceria com a Chiliz, fornecedora líder de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento, anunciou oficialmente que lançará um $ BFC Fan Token no aplicativo de compartilhamento de fãs Socios. .com.

Fan Tokens são ativos digitais colecionáveis ​​cunhados na blockchain Chiliz, que fornece aos proprietários acesso a direitos de voto em enquetes, prêmios VIP, promoções exclusivas, recursos habilitados para realidade aumentada, bate-papos, jogos e concursos no Socios.com.

O BFC Fan Token vai garantir aos fãs do AC Milan acesso sem precedentes ao clube em todo o mundo. As oportunidades de participação para titulares de BFC Fan Token $ incluirão a capacidade de dar feedback e votar em uma variedade de iniciativas, participando de pesquisas interativas que serão conduzidas no aplicativo Socios.com.

Além disso, os fãs poderão testar suas habilidades contra outros fãs de todo o mundo em jogos, competições e competições, competir em tabelas de classificação globais e ganhar reconhecimento real e digital relacionado ao clube, vantagens e experiências ao longo do caminho. Os fãs estão ansiosos para acessar conteúdo exclusivo e experimentar a geolocalização do Socios.com, o recurso de realidade aumentada “Token Hunt”.

Fundado em 1909, o FC Bologna é um dos membros fundadores da Série A italiana, que conquistou sete vezes em outras sete finais. Entre outros títulos, Rossobl também venceu a Copa da Itália e a Copa Intertoto da UEFA sete vezes.

Em 2014, o FC Bologna foi comprado pelo empresário canadense Joey Saboto, dono do MLS Montreal FC, que desde então foi presidente do clube. Sob a nova propriedade, o FC Bologna consolidou sua posição na Série A italiana.

Detalhes sobre a data de lançamento do token de fã BFC, preço e oferta serão revelados em breve.

Com mais de 1,2 milhão de usuários em todo o mundo, o Socios.com é uma plataforma direta ao consumidor (D2C) que usa a tecnologia blockchain para fornecer às organizações esportivas líderes mundiais as ferramentas para engajar e monetizar seus fãs globais.

Mais de 90 organizações esportivas importantes fizeram parceria com a Socios.com, incluindo FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter de Milão, Arsenal e as seleções de futebol da Argentina e Portugal, como bem como várias equipes líderes na Fórmula 1, esportes eletrônicos e críquete. O FC Bologna se tornará o quinto clube da Série A a lançar seu próprio fan code no Socios.com.

Criado por Chiliz, o provedor líder de blockchain para a indústria global de esportes e entretenimento, o Socios.com tem planos de expansão significativos e atende a vários lançamentos de Fan Token em todo o mundo. A empresa possui vários locais em todo o mundo. Recentemente, abriu novos escritórios regionais em Madrid, Istambul, São Paulo e Buenos Aires e em breve abrirá seu primeiro escritório nos Estados Unidos.

“Estamos muito orgulhosos de anunciar esta parceria com a Socios.com. Este acordo confirma o crescimento e atratividade da marca Bologna globalmente e nossa vontade de continuar a expansão. Como clube estamos sempre muito atentos e pró-ativos em relação às Novas tecnologias e inovações.”

“Junto com o Socios.com, pretendemos oferecer novas oportunidades para nossa base de fãs em todo o mundo interagir de forma inovadora e criativa com nossa equipe.”

Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e Socios.com, disse: “É com grande satisfação que recebemos o Bolonha, um clube com uma rica tradição desportiva e um dos membros fundadores da Série A, na nossa lista crescente de parceiros. Estamos ansiosos para trabalhar juntos para criar muitas novas oportunidades para seus fãs locais e globais.

“Eu encorajo todos os fãs de Bolonha a seguir o clube e os canais sociais Socios.com para que não percam a oportunidade de se juntar à nossa comunidade digital global de fãs de esportes que, por meio dos Tokens de Fã e do aplicativo Socios.com, estão descobrindo os benefícios de sendo mais do que um fã.

“O Bologna FC é o nosso quinto parceiro da Série A, e iremos adicionar mais a esta e outras grandes competições globais nos próximos meses, fortalecendo o Socios.com como a plataforma líder para o envolvimento dos fãs para as maiores organizações esportivas do mundo.”