Homens e mulheres: a opinião de Shea no episódio 11/08/21

Mamma Mia, que legal são aqueles episódios em que você mostra todo o burkatodin lamacento estagnando para as pessoas Elius, já que o detergente dentro dele coça claramente, que maravilha!

no vinho homem e mulher Como aquela corrida, onde as alegrias são poucas e os navios são menos, episódios como Hoje são sem dúvida meus favoritos, chevvvelodicoafffa. Bem que touros que dão chifres a outros touros sem a menor vergonha. Pessoas com raios nos olhos, que estão esperando que alguém com canudos diga uma mentira, se colocam como um juiz nas vigas aos olhos dos outros. Elementos completamente desprovidos de qualquer virtude parecem (por si próprios) ser um benfeitor.

Este é o caso Biagio di MaroÉ melhor chorar mais diligentemente do que sua majestade do que chorar seco Gemma Galgani, finge tirar um Insuportável O peso do estômago que não o deixava confortável e também o impedia de falar (ah, era tudo por causa da pedra em seu estômago naquela época? Sem isso ele fala bem agora?) E – embora com relutância, de claro, porque “Cavalheiro(Fonte anterior) – Ele nos deu uma descrição detalhada de quanto nos custam todos os jantares com as últimas mulheres que compareceram ao show.

E enquanto ele, o homem que diz ser generoso consigo mesmo, afirma que trouxe todos eles para “Melhores restaurantes“, com o”As melhores garrafas“E ele sempre paga a ele (400-600 euros por peça, não pizza e figos … ele paga isso também”)55 euros cada‘, aliás!), as senhoras cuspiram nele para destacar o comércio ilícito de mussarela que ele fazia com os garçons dos hotéis em que estava hospedado, e para revelar como ele encaminha à redação os recibos que encontra no piso nas distribuidoras de gasolina a ser reembolsado.

Mãe Biagio Ele não queria culpar nada, hein, coitadinho, ele queria mostrar como as mulheres se aproveitam dele sem piedade. E não, ele definitivamente não se preocupava com isso porque estava desapontado por não ter construído uma história duradoura com eles, muito menos isso. Auto “Eu sofro, eu sofro por dentro e sofro muito“É porque cabe a ele retirar todo o dinheiro duro, a estrela de Bora, mas eles – mesquinhos – não deram a ele até então.

Como você não responde muito? imparcial Generosidade com a mesma generosidade? Ou seja, ele paga 140 euros por cada “Digamos que um restaurante tradicional tenha filés enormes“(Não por bravura, mas apenas para ganhar depois do jantar) E você, a pretexto da barba, está faltando um limão? Mas acho que ele está chateado, então!

Biagio É cada vez mais como Armando Encarnato (Que é claro, “Estou orgulhoso disso em alguns aspectos“), Neste ponto. Ele também se completa como seu amigo agora. E sim, ele será”gasto e vergonhoso“Tanto quanto você gostaria, mas as mulheres que ele namorou não cresceram, vamos enfrentá-lo.

por que é que rosado isso deu a ele um pouco hojeser impuro É a mesma coisa que aconteceu com o fenômeno apenas alguns episódios atrás Sarah Zelle Porque “Você pode ver que o amor não aconteceu com você“. É aquele Daniela Ela não foi aquela que não ouviu aqueles que a alertaram sobre ela Biagio Porque “O conselho de um bom amigo nem sempre é ouvido, quero experimentar com a minha cabeça, quando vierem as lágrimas vamos pensar nisso“?

Ouvi-lo dizerIgnorante eu não vou deixar você, porque eu não sou ignorante“É quase Hanan (e eu – tendo ouvido”Eu paguei uma cabra“,”Senhora se você tiver a coragem de falar“,”criado no amor“NS”Se eu não gosto disso“- toda vez que corro o risco de uma quebra de neurônios), mas isso Biagio Ele é “Uma pessoa muito ignorante não consegue nem formar uma frase corretaVocê não precisa sair juntos para descobrir. Se você vai lá de propósito para procurar, até certo ponto faz parte do seu repolho.

Biagio De sua parte, ainda está muito ruim, com certeza. Mas ele não sente falta de muito o que esconder, pois revelou hoje que o verdadeiro problema, para ele, é que “Eu os levo para jantar, eles sonham comigo e também sonham muito, mas aí quando chega o momento, todos eles têm um problema” Tina Cibulari Ele até tentou perguntar a eleBem, eu paguei por todos esses jantares, mas o que eu dei a ele emocionalmente?‘Mas ele (é claro) respondeu,’E o que é mais do que o necessário?Porque quando ele dizEu quero amor eu quero uma mulher para compartilhar amorSignifica apenas aquele amorE não macarrão.

Que se ele estava procurando por paixão, de amar, houve Sarah Zelle Quem lhe deu um punhado. Pacote completo com você. Eu também entendo “o Biagio Qual é. Mãe Eu quero saber porque Não foi bem de qualquer maneira. Inacreditável, não é?

Quanto ao trono Andrea Nicole Conti Devo admitir, apesar de mim mesmo, que todo o entusiasmo que tive no início diminui. E rápido também. Até mesmo as séries de TV, que são escritas por natureza, conseguiram me deixar mais apaixonado por navios na Força, e eu disse tudo. Mas talvez a razão seja que eles se comportam melhor nestes.

Eu não sei qual olhar Maria de filippiMas eu sou isso cipriena aftm Mesmo impaciente com a escolha não o vi, pelo contrário. Não só ele disseme escolha“Ma”escolho-te‘, o que já me parece muito diferente. Mas então me pareceu que começou ruidosamente a pavimentar o caminho para os perigos, no entanto.Você confirmou todas as dúvidas que tive durante a semana, na minha opinião você me vê não só na parte estética, mas na forma como você se abre. Alessandro Não é o mesmo que você tem comigo“?

Já para não falar – argumentando “Eu não quero te dar satisfação“- O”O que você ouve?“Da tronista respondeu com muito cringissimo”eu te amo muito“Sinto falta de muita miséria na escola primária. Mas se pelo menos for escolhido, ele ainda pode dizer”Eu nunca te disse que me apaixonei“

Se ele disse isso também Ida Platano (O que estou esperando no portão? Diego “O problema é que não há problema“ bispo…) qual qual “Eu os vejo bem juntos“A sola me parece reconfortante, estou dizendo.

