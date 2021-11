Virgil Abloh, treinador da Louis Vuitton, morreu de câncer aos 41 anos, faleceu – Corriere.it

a partir de Paula Polo

Virgil Abloh, fundador da Off-White e diretor artístico da coleção masculina Louis Vuitton desde 2018, morreu: segundo a grife, ele teve um tumor maligno escondido durante anos.

Virgil AblohUma das principais figuras do mundo da moda já faleceu. Ele tinha 41 anos e desde 2018 é o diretor artístico do grupo masculino Louis Vuitton, bem como o CEO da Off-White, que fundou em 2013. A notícia chocou o mundo da moda. Abloh – de acordo com a grife em comunicado – morreu de câncer, Angiossarcoma

, que luta em segredo há anos. “Estamos em estado de choque”, disse Bernard Arnault, presidente da LVMH. Virgil não era apenas um gênio com uma visão, mas também um homem com uma bela alma e grande sabedoria. Ela se junta à família LVMH neste momento de grande dor. Estamos arrasados ​​por ter que anunciar a morte de Virgil – devotado pai, marido, filho, irmão e amigo, lendo a página do designer no Instagram.

Abloh – que nasceu em 1980 em Chicago em uma família de ascendência ganense, que se tornou um amigo pessoal dele Kanye West Ele estuda com ele na Universidade de Wisconsin – deixando para trás sua esposa, Shannon, os filhos Louie e Gray, a irmã Edwina, os pais Nei e Eunice e incontáveis ​​amigos e colegas, a página oficial de Abloh continua a ler. Lute contra Abloh Angiossarcoma – um tumor raro e grave – Por dois anos. Ele é escolhido para lutar seu solo de batalha desde que foi diagnosticado pela primeira vez, e ele passou por várias rodadas de terapia enquanto liderava instituições nos campos da moda, artes e cultura. Sua ética de trabalho, curiosidade infinita e otimismo nunca falham. Ele foi motivado por sua paixão por sua arte e sua missão de abrir portas para os outros, para abrir caminhos para uma maior equidade em arte e design. “Tudo o que faço, faço sozinho por meu filho de 17 anos”, disse ele. READ A via verde para bares, restaurantes e trens? Da Grécia à Áustria, aqui estão os países onde é obrigatório

Abloh trabalhou na moda de rua de Chicago antes de entrar na moda internacional graças a um estágio na Fendi em 2009, ao lado de Kanye West. Os dois então começam uma colaboração artística que lançará a carreira de Abloh com a Off-White Foundation. Em seguida, o designer cuidou da direção artística de vários álbuns Jay Z NS Oeste Incluindo Vigiando o tronoCom esta colaboração, em 2011, ele ganhou uma indicação ao Grammy de Melhor Pacote de Gravação.

Em entrevista publicada em 2018 no Corriere della Sera e publicada no suplemento Liberi Tutti, ele respondeu a uma pergunta sobre a longa viagem que Illinois fez a Paris: É linda, me dá esperança. Mas mesmo as esperanças não duram muito. Você tem que entender os sinais. Achei que um dia viriam designers de todo o mundo. Um pouco como um turista conhecendo um purista. O segundo diz ao primeiro: Eu vivo na moda: você não sabe disso? Você não sabe quem é essa jaqueta? Mas para onde você quer ir? “Também adoro moda e quero entrar nisso, mas não se preocupe comigo só porque não sei”, responde o turista. Aqui, sinto que estou no centro desta conversa.

ainda. Eu era fundamentalista, estudei muito moda, mas percebi que nunca conseguiria chegar a todos, então me tornei turista também. Dr ..Quando eu era pequeno, era uma esponja. Eu entendi a cultura. Seja Skate, Moda, Graffiti, Arte, DJ. Hoje ainda sou o mesmo otimista faminto de 17 anos, procurando inspiração em todos os lugares.. Eu nunca tentaria ser superior a esse menino: minha criatividade vem dele.

Ele comentou sobre sua relação primária com o streetwear na mesma entrevista: Aposto algo com que cresci. Era como ver uma mesa vazia onde ninguém estava trabalhando, então me sentei e trabalhei muito. Quando me tornei estilista, disse a mim mesma que não mudaria: não seria francesa de vestido preto, não fingiria chegar de Berlim de gola olímpica, para dizer talvez “Quando eu era pequena, ouvir salto de quadril “. Teria sido engraçado. Minha marca registrada era meu currículo. Você usa roupas normais, e eu também. Um belo fenômeno. READ Elimine Dançar com as Estrelas / Salvo Rego

Continuação: Quando eu era mais jovem, as mães usavam salto alto e o resto e as meninas se inspiravam nos meninos e usavam tênis, jeans e camiseta. s.Ou o primeiro dizia ao outro: “Vista-se melhor”. Agora, de repente, as duas eras se fundiram. Para mim esta é a rua famosa. Só quero olhar pela janela e ver o que as pessoas estão vestindo para desenhar algo. Portanto, deve ser feito na Louis Vuitton.