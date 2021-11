Serviços de vídeo financiados por publicidade: como está mudando o mercado de TV e suas perspectivas

Investir em serviços online é essencial para garantir que as emissoras possam compensar a queda na receita Rádio e televisão, esperado devido à constante transição para a transmissão online.

Nesta chave, se o mercado europeu em escala global Publicidade de serviços de vídeo patrocinados (AVOD) A ITMedia Consulting observou que alguns participantes estão começando a adotar estratégias híbridas dos Estados Unidos, misturando AVOD e ofertas baseadas em assinatura com taxa recorrente (SVOD), que ainda é marginal, a fim de maximizar sua eficácia.

O que está surgindo é que em todos os países a televisão continua evoluindo e mudando, adaptando-se ao novo contexto digital.

O ano de 2020 é caracterizado por Forte declínio na receita de publicidade na TV, cerca de 12-13%, o Reino Unido pela primeira vez desistiu da liderança na Europa. lá Alemanha Subiu para a primeira posição, respondendo por 18,5% do total das despesas com publicidade televisiva, graças às menores perdas (-3,5%) registadas em relação às de outros países. O Reino Unido está atrás, seguido por França e Itália (Ambos são pouco mais de 11%). A epidemia mudou a situação e acelerou a crise do setor.

nesse contexto, A publicidade online sempre superou a publicidade na televisão Na maioria dos países da Europa Ocidental. O mercado de TV tradicional tem sido relativamente flexível na última década com o advento do digital. Em qualquer caso, o ano passado foi especial após a pandemia. Na era Covid-19, a necessidade de conteúdo digital aumentou exponencialmente e, com isso, a audiência total de produtos relacionados.

Hoje, mais de 50% do tempo gasto diariamente assistindo a vídeos é dedicado à TV linear ao vivo, uma porcentagem que tem diminuído constantemente nos últimos anos, enquanto o tempo total gasto permaneceu constante na última década.

Serviços de vídeo financiados por publicidade (AVOD)

Serviços de vídeo financiados por publicidade (AVOD) Eles começaram a encontrar seu público, oferecendo acesso “gratuito” ao conteúdo em troca do desejo dos usuários de ver anúncios. Esses novos serviços competem por orçamentos de publicidade e cumprem sua promessa Exploração de dados do usuário Para melhor direcionamento e apresentação mais personalizada, que é uma das principais razões para o mercado avançar rapidamente para os serviços online.

O boom do e-commerce e Alterar o conteúdo de vídeo online Isso poderia fornecer um aumento significativo para a receita da AVOD, pois os consumidores gastam mais tempo usando esses serviços, levando os anunciantes a mudar seus orçamentos online de acordo. Portanto, o mercado de publicidade online está prosperando e mantém muitas promessas em uma época em que a indústria do entretenimento tem que deixar sua zona de conforto no mercado de massa para um mercado mais personalizado e centrado no usuário. À medida que a indústria muda, o mercado publicitário também muda.

Mas enquanto cuida dos serviços fluxo Com o apoio da publicidade cada vez maior, os consumidores têm certas expectativas em relação ao serviço prestado. Quase metade (45%) dos espectadores britânicos, por exemplo, espera assistir Menos intervalos comerciais do que a TV linear tradicionalEnquanto 22% prefeririam ver Anúncios mais personalizados.

TV conectada, desafios do mercado de anúncios

Embora os serviços de streaming tendam a atrair públicos mais engajados do que a TV linear tradicional, os anunciantes ainda precisam trabalhar muito para chamar a atenção dos telespectadores. Isso significa usar informações em tempo real para garantir que os anúncios certos sejam exibidos para as pessoas certas, o que só é possível com TV conectada (CTV). O ecossistema europeu de publicidade na TV ainda está engatinhando e pode evoluir de maneira bem diferente. Os principais fornecedores de plataformas de TV estão em um estágio anterior e muito atrás dos EUA e ainda estão desenvolvendo suas estratégias de publicidade.

Os dados CTV são fornecidos, mas seu papel e valor na medição de mídia ainda estão sendo explorados, ficando atrás da medição de audiência de televisão em muitos mercados, e o crescimento dos serviços de transmissão em plataformas de televisão cria desafios para medição de televisão baseada em painel, com visualizações em rápido crescimento.

Portanto, estamos testemunhando uma escala crescente de Aquisições por players de mídia americanos tradicionais para serviços AVOD (ViacomCBS / Pluto TV, Fox Corp./Tubi, NBC / Xumo & Vudu), bem como uma expansão internacional de jogadores online na Europa (IMDb TV da Amazon, Pluto TV, Chili AVOD, Roku Channel). Em resposta, as emissoras europeias lançaram seu próprio vídeo sob demanda (BVOD) para atrair audiências online.

Ainda hoje, em termos de retornos de mercado, AVOD é uma pequena parte dos anúncios em vídeo online, controlada por gigantes internacionais de tecnologia, plataformas de compartilhamento de vídeo e players de mídia social (YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok, Amazon, etc.). A receita do BVOD, por sua vez, continua sendo parte da receita da AVOD, mas ambas devem desempenhar um papel importante no futuro.

AVOD Market

O mercado europeu de AVOD é constituído essencialmente por radiodifusores e serviços de vídeo (incluindo YouTube) e encontra-se, portanto, em processo de consolidação, acompanhando o ímpeto proporcionado pelas ofertas de SVOD e em vias de se tornar um ativo estratégico. Por outro lado, existem alguns países onde AVOD está começando a emergir como uma força monetizável.

A ITMedia Consulting agradece A receita total do segmento AVOD na Europa representa cerca de 16% da publicidade na TV em 2020, ainda é uma fonte secundária de receita. No entanto, embora a publicidade na TV tradicional ainda esteja estável ou em declínio, espera-se que o AVOD continue crescendo nos próximos anos.

Além disso, AVOD representa 32% da receita total de VOD em 2020, com a Alemanha e o Reino Unido, embora com algumas pequenas diferenças, representando um grupo específico do mercado europeu de AVOD, como Eles representam 43% do totalEnquanto nas demais Big Five, na França, atingiu 14% das receitas das Big Five e na Itália e Espanha cerca de 10%.

Atualmente, as emissoras não estão abrindo caminho para a receita de publicidade em vídeo online, mas sim Pioneiros da Internet como Facebook e YouTube. No entanto, um pequeno número de emissoras bem estabelecidas na Europa Ocidental monetizou com sucesso suas audiências, com o AVOD começando a emergir como um ativo atraente.

E de um país para outro, as emissoras locais lançaram seus próprios serviços de transmissão Para fornecer aos consumidores novas formas de assistir televisão. No Reino Unido, redes como Channel 4 e Sky oferecer seus hubs de transmissão; Na Alemanha Gwen Pro7 e TVNOW da RTL (em breve renomeados como RTL Plus); Está localizado na Espanha Antena 3 Watersmedia; E na França, aplicativos de transmissão para as maiores emissoras de TV TF1 (MYTF1), m 6 (6play), bem como o serviço francês de radiodifusão digital Molotov TV. Serviço AVOD gratuito com sede na Alemanha, a rlaxx TV lançou recentemente seus programas na França, Espanha e Portugal.

