“Extorsão”, “Vou pedir suas rodas”

Vamos voltar para revisar um todos juntos agora Michel Pereira, um competidor com um passado bastante difícil, na verdade nos deu mais do que alguns momentos de tensão no episódio da semana passada. O motivo está relacionado ao fato de a cantora romena ser de origem cingalesa, Por muito tempo ele teve que lutar contra o espectro de peso corporal.

Michelle Pereira, com a sua determinação e energia, libertou o público do All Together Now mas acima de tudo o júri, que lhe deu um total de 100. O problema é que mais tarde o artista roubou mais do que alguns pontos por causa dos árbitros (Francesco Renga em particular) e foi desencadeado por causa dele, Um pequeno caso relacionado à positividade corporal.

De fato, já se disse que Michelle Pereira deu muita ênfase ao tema positividade corporal, de alguma forma implorando por votos em função de seu físico. Mas há muito mais do que isso. O que a enfureceu, em particular, foi o comentário de Francesco Renga, que a comparou indelicadamente a outro concorrente.

Quando Michelle Hunziker Pereira perguntou se se sentia mal com a sentença que recebeu, ela indicou que a magoou. Foi acima de tudo uma palestra sobre o talento da Renga. cantor Angelo Foi apontado “Entre habilidade e talento nos ultrapassam” Determinar como, desse ponto de vista, existia um abismo entre Pereira e o outro concorrente que se viu logo a seguir, Giacomo Travels.

Nesse momento, Michelle Pereira queria explicar como se sentiu ao receber tais comentários, dirigindo-se ao juiz que de alguma forma rompeu o relacionamento. Em resposta, Francesco Renga afirmou:

Você não é uma garota, você sabe como funciona quando você co-joga, e pode acontecer que uma pessoa ame você menos do que outra.

Antes de se apresentar no palco novamente, ele vê a direção, J-machado Ele brincou que após a apresentação, Francisco Renga poderia ter encontrado o carro arranhado. La Pereira, ainda sofrendo de intoxicação dentária, deixou que ela lhe contasse que “Talvez eu não vire o seu carro, no máximo vou furar suas rodas.”