Faleceu Lucia Zagaria, esposa de Lino Banfi e mãe de Rosanna

ela morreu Lúcia Zagaria esposa Lino Banfi E a mãe da atriz, Rosanna, que participou deste ano Dançando com as estrelas. A mulher sofria de Alzheimer há algum tempo. E a atriz anunciou, ao postar em seu Instagram: “Desejo boa viagem”. Ela tinha 85 anos e quando seu nome de solteira era Lagrasta, quando se casou com Zagaria (o nome verdadeiro do marido é Pasquale, também conhecido como Lino Banfi).

Missa fúnebre pela morte Lúcia Lagrasta Será celebrada amanhã, quinta-feira, 23 de fevereiro, às 12h, pelo Cardeal Francesco Cocopalmerio, Presidente Honorário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, juntamente com Dom Sergio Mercanzine, Fundador da Rússia Ecumênica, na Diocese de Sant’Ippolito, em Roma. Ambos são amigos de longa data de Banvi.

O casal está casado há mais de 60 anos e tem dois filhos, Rosanna, atriz, e Walter, diretor e produtor. Na postagem no Instagram, a filha posta uma foto da mãe jovem e despreocupada, com sorvete nas mãos e a inscrição: “Oi mamãe, agora você está assim de novo. Boa viagem”. A Signora Banfi está doente há muito tempo e seu marido sempre esteve perto dela. A saúde tem sido uma das principais preocupações do ator nos últimos anos, com sua filha Rosanna se recuperando de um câncer de mama e, posteriormente, uma defensora da luta contra o câncer e sua esposa com síndrome de Alzheimer. Justamente por isso, durante a Covid Lino Banfi tornou-se um testemunho da vacina e nos disse: “Tomei a vacina porque gostaria de poder fazer as três gerações juntas: eu, meu filho de 50 anos e meu sobrinho de 18 anos, serei feliz. Sim, tenho Minha esposa e eu estamos vacinados contra a gripe há vinte anos e, graças a fazê-lo todos os anos, o corpo tem mais anticorpos. Além disso, este ano também tome vacina contra a pneumonia porque o mal antes do covid é a pneumonia, assim como a gastrite úlcera” .

Lino Banfi e sua esposa Lucia, um grande amor que dura mais de 60 anos: “Ela é minha rocha” por Silvia Fumarola

22 de fevereiro de 2023

Uma relação simbiótica e profunda entre Banfi e sua esposa Lucia, que tem sido um verdadeiro pilar na densa carreira de Banfi. “Sessenta anos juntos, uma vida inteira. Ele me incentivou no começo, ele me apoiou”, disse o ator recentemente em entrevista ao Repubblica.