Aise.it – ​​​​a agência internacional de imprensa estrangeira

Montecatini\aise\ – Exposição no Metaverso, turnê internacional, novos projetos com escolas, jovens e muito mais: 2023 a partir de Festival Internacional de Curtas Metragens de Montecatini parte quatro. Marcello Zeppi, Presidente do Festival de Cinema, apresentou as novidades para este ano durante uma conferência de imprensa, juntamente com Alessandro Sartoni, Assessor Cultural e Vice-Prefeito de Montecatini.

E não são poucos: a começar por uma mostra virtual dedicada ao cinema em Metaverso, que pode ser visitado online de 1 a 25 de março, que acolhe pela primeira vez o histórico festival, para explorar as potencialidades do mundo virtual e das novas linguagens cinematográficas. O projeto nasceu graças ao apoio da Polaris Engineering, empresa que se dedica à inovação tecnológica, como iniciativa associada ao PerformIA Festival, um evento de promoção cultural de alta tecnologia, no âmbito do qual se desenvolve o Polaris Metaverse, no qual se desenvolve a exposição MISFF: um espaço virtual que alberga obras e instalações – visitáveis ​​através de um visualizador de realidade virtual Privado, mas também a partir de smartphones e computadores – em colaboração com os artistas participantes, bem como uma montra de parcerias que se refletem nos valores do festival.

Enquanto isso, as atividades do MISFF no exterior também continuam: o projeto está na plataforma de lançamento MISFF IRSque – graças aos acordos com Sociedade Dante Alighieri eles Institutos Italianos de Cultura No mundo – lançando uma campanha internacional de promoção do festival, que visitará uma cidade diferente em cada etapa. Uma mostra internacional de cinema italiano, dedicada a filmes italianos, filmados na Itália, co-produzidos, apresentados ou mesmo distribuídos por uma empresa ou festival italiano; Uma importante atividade promocional que gera um valor importante para todas as comunidades que interagem com o festival e, claro, para a cidade de Montecatini Terme. Estão previstas duas fases para Março e Abril em Madrid (Espanha) e Porto (Portugal); Outra etapa importante do programa é Antalya, na Turquia, onde o Travel Festival aterrará de 2 a 6 de maio, depois em junho será em Londres, enquanto em julho aterrará em Avanca-Over-Aveiro (Portugal), com uma data regular este ano mais Significado para o desenvolvimento do projeto Erasmus.

Mas as iniciativas promovidas pelo festival, dirigido por Marcello Zippi, não continuam apenas no exterior. Outra missão na qual se baseia a filosofia do MISFF é a educação dos jovens nas linguagens do cinema e da arte: Montecatini Terme sediará a segunda edição do Campus Internacional de Cinema e DançaEm colaboração com a AiCS – Associação Italiana de Desporto e Cultura, em colaboração com Paola Sorrisa, Diretora Artística da Mandala Dance Company, parceira no projeto, bem como Co-Diretora do Campus Cinema & Danza. Como já na edição de 2022, que contou com jovens de toda a Itália estudando as linguagens do cinema, arte e dança ao lado de profissionais do setor, este ano a cidade termal também abrigará um verdadeiro campus ao ar livre, que promoverá o patrimônio artístico e cultural de Montecatini.

Outra novidade é o lançamento Trilha de habilidades transversais e mentoria Em colaboração com a escola científica Coluccio Salutati State High School, que, a partir de 15 de fevereiro, verá jovens alunos do Instituto Montecatini Terme estudando idiomas e habilidades profissionais para o cinema; Graças ao campus e aos workshops, eles poderão interagir com jovens da Itália e do mundo.

Finalmente, o diálogo continua com a gestão de Montecatini Terme para criar “O Museu Digital do Cinema“, que cria o primeiro arquivo digital multimédia da sétima arte na cidade de spa. Será um museu multimédia com fins lúdicos mas também educativos, perfeitamente adaptado às novas formas de utilização dos arquivos museológicos, com percursos digitais imersivos e diferentes tipos de uso, por meio dos quais o público poderá experimentar os limites mais inovadores da filmografia entre experimentação e interação; as ideias examinadas também incluem a ideia de um novo cinema em realidade virtual. A ideia é estender momentos heróicos no cinema a Montecatini Terme, promovendo possíveis sinergias com outras atividades culturais e outros lugares de cultura.

O MISFF disponibilizará milhares de fotos e filmes que contam o desenvolvimento do nosso país e cidade. Os primeiros a serem doados foram algumas obras do artista e fotógrafo Ennico, que fez uma doação oficial à Prefeitura de Montecatini Terme e à Galeria de Arte MISFF Uma seleção de fotos da série Imago in Itinere. A Galeria de Arte MISFF nasceu de um projeto muito procurado por seu Diretor Artístico Marcello Zeppi e é um recipiente cultural no qual as diferentes artes podem dialogar entre si, resultando em produtos altamente inovadores, destinados a serem apresentados não apenas na Itália, mas também na arena internacional. (ais)