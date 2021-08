Dois professores permanecem em uma nova função

O quiz show liderado por Flavio Insinna volta a Rai Uno no dia 27 de setembro

Mudanças e inovações no horizonte um o legadoLucky concurso show Flavio Encina Transmitindo em Ray Ono. De acordo com o semanário Nuovo TV, parece que a partir de setembro próximo veremos apenas dois dos atuais mestres. Eles devem permanecer no programa Sarah Arfaoui e Jennifera Pisani. Adeus, então, a Federica Calmi e Daisy Mancini.

Não só isso: parece que Sarah e Jennifera terão um novo papel. Um papel de maior profundidade: os vales não serão mais simples. No momento, não são conhecidos mais detalhes sobre o assunto. No entanto, o sussurro iluminado grande mudança, que terá um grande impacto na nova edição de L’Eredità.

A transmissão será retomada depois disso 27 de setembro. Será realizada pelo terceiro ano consecutivo por Flavio Insinna. Inicialmente atolado em críticas, o ex-astro Don Mateo conseguiu conquistar o público aos poucos, episódio após episódio. Hoje, o programa é assistido por cinco milhões de telespectadores todos os dias.

O mecanismo de teste permanecerá praticamente inalterado. O atual campeão retornará em setembro Fabrizio Di Massimo de Latina. As provas a serem superadas para ganhar o prêmio em dinheiro serão: combos, um ou outro, os quatro grandes, a palavra, o trilo, duas etapas da guilhotina e da guilhotina.

Quem são Sarah Arfaoui e Jennifera Pisani?

Sara Arfaoui Ele tem 25 anos e Ela nasceu em Nice, filha de pais tunisinos. Depois de terminar o ensino médio, ela se mudou para Milão, onde começou a trabalhar como modelo. Já percorreu as passarelas das mais importantes cidades europeias. The Legacy é a primeira experiência de Sarah na televisão.

Quando era criança, Arfaoui sofreu bullying por causa de Seus lábios deliciosos são completamente naturais. A jovem deixou claro que não recorreu, pelo menos ainda, à cirurgia plástica. Sarah também trabalha como influenciadora da web em redes sociais e é fluente em três idiomas.

Jennifera Pisani tem 23 anos Ela nasceu e foi criada em Nápoles. Ficou famosa em 2016, quando participou de Homens e Mulheres. Aqui ela foi escolhida pelo tronista Claudio D’Angelo. Terminada essa relação, Jennifera deu os primeiros passos no mundo do entretenimento, dividindo-se entre o trabalho de uma influenciadora e o trabalho de uma modelo.

Em 2019, Ginevra tornou-se professora da L’Eredità, enquanto em 2021 foi escolhida por Flavio Insinna para ser uma Valletta de Ile almoço servido. Pisani também teve uma participação especial no filme que eles de Paolo Sorrentino e participou de alguns videoclipes.