Casa Marani, é festa de verão

A tradicional festa de verão regressa este ano na Casa Marani em Vilorba, um evento de animação dedicado aos hóspedes e suas famílias. O compromisso é domingo, 11 de junho, às 14h45, e os principais protagonistas serão os campeões de patinação artística de Mignagola, já antecipados nos Campeonatos Europeu e Mundial, e a dupla cômica Francophabrica que ficou famosa em programas de TV como “Italia’s Got Talent”.

Vilorba – A tarde a decorrer na Casa Marani Vilorba será dedicada à tradicional festa de animação de verão. Após as saudações institucionais da Presidente e Diretora da Estrutura, Daniela Zambone e Marco Giacone, bem como da Administração Municipal de Vilorba, a festa começa com a apresentação Patinação Artística Mignagolaclube desportivo fundado em 1985 e que hoje conta com 150 atletas e muitos campeões.

Foi precisamente pela sua habilidade que os campeões foram convidados a participar nos Campeonatos da Europa em Portugal e nos Mundiais da Colômbia e começaram a recolher donativos para que pudessem responder ao apelo.

Às 15h30 é a vez da dupla comediante de Treviso, Franco e Fabrizio, Alias francofabrica, que promete gargalhadas ao som das guitarras num cabaré dinâmico e envolvente, onde as piadas se misturam com canções de autoria própria, alternando com as mais belas canções folclóricas italianas. No final há um buffet para dar espaço às conversas.

“Comemorar a Copa Marani sempre foi uma iniciativa muito importante para nós e que nossos convidados esperam– explicou o presidente e diretor da Casa Maranie Daniela Zambone e Marco Giacone -. “A diversão e o entretenimento estão longe de ser secundários ao projeto residencial para idosos acolhidos na Casa Marani e também é importante dar aos familiares a oportunidade de compartilhar com seus entes queridos.”

“Casa Marani in Vista” é patrocinado pelo Município de Villorba, que estará presente com o Prefeito, Francesco Soligo, e conta com o apoio de vários patrocinadores: Serenity, Elettricità Pilon, Lunazzurra Social Cooperative, Sodexo, C&G, Carraro Ascensori, Lazarine Café, Synodi, Funeral Tribute Dala Mule.

Na capa, foto de arquivo