Quem é Pierre Francesco Forleo, o gentil “Príncipe” de Ray. Genro de Mara Venier

Pierre Francesco Forleo faleceu ontem à noite aos 62 anos. Marido Elizabeth Veracinifilha do radialista Mara Venere. Chefe do departamento de direitos esportivos da Rai. Ele era um CEO muito simpático e eles o apelidaram de “Príncipe” por seus modos sempre gentis. A morte de Forleo foi anunciada esta manhã pelo presidente e diretor administrativo de Ray Marinella Soldi, Roberto Sergio.

Pierre, você foi um genro incrível. Você só trouxe alegria e amor para nossa família… e eu te amei como um filho…” Mara Venier escreveu no Instagram, acrescentando: “Fomos todos aniquilados tão rapidamente. cortar”.

Andrea Vianello, jornalista e apresentador de TV, o relembrou assim: “Ele acordou com a terrível notícia de que um gerente maravilhoso de Ray, bom, respeitável e cheio de vida, Pierre Forleo, não existia mais. Ele era um amigo. Chamamos ele príncipe, por sua elegância natural. Saber viver e trabalhar: pouco talento. Perto de Elizabeth.”

nota de raio “Profissional impecável, com sólida e diversificada experiência profissional, é referência há anos no setor de direitos esportivos importante para nossa empresa. Sentiremos falta não apenas de sua grande capacidade de análise e gestão de complexos aspectos financeiros e administrativos, mas sua personalidade humana especial. Ele era acessível e gentil, e sempre foi capaz de Um esforço de equipe frutífero, para o benefício da empresa e de todos os seus colegas, nos quais ele foi capaz de destacar suas melhores características, motivá-los e ajudá-los crescer. Nossos pensamentos e condolências vão para os membros da família e para toda a empresa.”

Nasceu em Florença em 1962Licenciou-se em Economia e Comércio e ingressou no Al Rai em 1997, depois de ter trabalhado no Departamento de Planeamento e Controlo do Instituto Republicano Internacional. Em Rye fez parte da estrutura de Reporting e Controlo Operacional no Departamento de Administração, Finanças e Controlo. Posteriormente, foi chamado para desempenhar as funções de Controller na Divisão de Rádio e em 2006 nomeado Diretor de Compras, onde desde 2010 coordena a coordenação operacional da Lei de Compras Públicas em compras corporativas. Desde março de 2015 é Diretor de o Departamento de Direitos Esportivos e membro do Comitê de Direitos Esportivos e da Associação de Direitos Esportivos na União Européia de Radiodifusão.