YoBoHo, uma subsidiária da BBTV, firmou um acordo com o distribuidor global líder, The Orchard, uma subsidiária da Sony Music Entertainment.

Vancouver, Columbia BritannicaNS 25 de agosto de 2021 / CNW / – YoBoHo New Media Private Limited, uma subsidiária da BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (“BBTV” ou “The Company”), casa do popular IP infantil HooplaKidz, anuncia que celebrou um acordo com seu principal distribuidor global, The Orchard, uma subsidiária da Sony Entretenimento musical.

Sob este novo acordo, The Orchard irá expandir a distribuição e monetização da biblioteca de canções infantis populares da YoBoHo, incluindo HooplaKidz e outros endereços IP.

YoBoHo, uma subsidiária da BBTV, fornece entretenimento de classe mundial e criação de conteúdo digital seguro para crianças desde 2010. A ampla variedade de conteúdo YoBoHo para crianças e famílias inclui HooplaKidz, KidsCamp, Teehee Town, All Babies Channel, Annie & Ben e Yayo Y Lula é uma biblioteca de música com mais de 3000 faixas de áudio em vários idiomas, incluindo inglês, hindi, espanhol, português, francês, árabe, alemão, bahasa, vietnamita, italiano, russo e tailandês.

“HooplaKidz tem sido um marco no entretenimento infantil e dos pais por mais de uma década e nossa música se tornou um pano de fundo cativante para alguns de nossos personagens e conteúdos mais amados. Em parceria com The Orchard, nossas canções infantis não só alcançarão mais famílias, mas você terá mais oportunidades de obter receitas por meio de sua extensa rede de distribuição. ” Hytendra Merchant, fundador e CEO da YoBoHo.

Orchard alcança varejistas digitais e físicos em todo o mundo. Composto por nativos digitais especializados em marketing, publicidade, licenciamento de sincronização, serviços de direitos de desempenho e muito mais, The Orchard permite que artistas e marcas se conectem com fãs em todo o mundo.

“The Orchard se orgulha de trazer música de todos os gêneros para ouvintes ao redor do mundo, e a categoria Kids & Family é um campo importante em um momento em que as pessoas precisam de música mais do que nunca. A biblioteca de músicas infantis da HooplaKidz é um ótimo complemento para nossa coleção diversificada , e esperamos ter um sucesso ainda maior. em propriedade intelectual em várias plataformas. ” Mathieu Reeve, Vice-presidente sênior de negócios globais e desenvolvimento de parceiros, The Orchard.

Sobre a BBTV

A BBTV é uma empresa global de mídia e tecnologia com sede em Vancouver, Canadá. A missão da empresa é ajudar os criadores de conteúdo a obter mais sucesso. Com criadores de conteúdo desde marcas individuais a marcas globais de mídia, a BBTV oferece soluções completas de ponta a ponta para aumentar a audiência e gerar receita com base em sua tecnologia inovadora, enquanto permite que os criadores se concentrem em sua competência principal: a criação de conteúdo. em um Janeiro de 2021BBTV ocupa o segundo lugar em telespectadores mensais premium entre as plataformas digitais com mais de 600 milhões globalmente, consumindo mais de 50 bilhões de minutos de conteúdo de vídeo, o maior número entre as empresas de mídia [1]. ( www.bbtv.com )

[1] Cálculos e classificações feitas pela BBTV com base em dados dos “12 principais países = Janeiro de 2021 comScore Video Metrix Media Trend – Multi-plataforma – Os 12 principais relatórios de país para as 100 principais propriedades de vídeo representam quase 50% da população digital mundial.

declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações relacionadas à expectativa de continuar o contrato com a The Orchard, conforme descrito neste comunicado à imprensa. As informações prospectivas são baseadas em uma série de suposições, incluindo a suposição de que o relacionamento com The Orchard terá sucesso em aumentar a distribuição e monetização do catálogo de música de YoBoHo, o que pode fazer com que os resultados e eventos reais difiram materialmente daqueles declarados ou implícitos nestas informações prospectivas. As informações prospectivas são totalmente qualificadas pelos riscos e incertezas inerentes ao seu relacionamento com a The Orchard, incluindo o risco de não atingir os objetivos definidos nas informações prospectivas e os fatores de risco gerais divulgados em relatórios periódicos. Os relatórios enviados publicamente estão disponíveis em www.sedar.com. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido pela legislação aplicável.

Conexão de mídia

Novos modos YoBoHo

Deepika Patar, diretora de comunicações

[email protected]

+91998755 3921

BBTV

Ashley Buck, especialista em relações públicas e comunicações corporativas

[email protected]

+1778 875 1346

BBTV-C

Fonte: BBTV Holdings Inc.