Corredor Verde Europeu: o que é, como é obtido e quando é necessário? Aqui estão nossas respostas

O que é o corredor verde europeu? Nas últimas semanas que entrou em vigor o corredor verde italiano ou passaporte de vacinação, surgiu um pouco de confusão, portanto, procuramos esclarecer explicando detalhadamente tudo o que você precisa saber.

A primeira coisa a ter em mente é que o Corredor Verde Europeu Você tem permissão para viajar para o exterior, bem como italiano, obviamente válido dentro de nossas fronteiras. O passaporte italiano adicional é solicitado em detalhes Certificação Digital COVID da UE, EUDCC E como o nosso colega existe em formato digital e papel, e é dirigido exclusivamente a todos os cidadãos que residem em um dos 27 estados membros da União Europeia.

Corredor Verde Europeu, aqui está tudo o que você precisa saber

Você pode estar interessado → Golpe do Double Green Pass: eles queriam comprá-lo falso, mas acabaram sendo chantageados, o que é uma história chocante

Já está em vigor há quase três meses, precisamente desde 1 de junho de 2021 O seu objetivo é permitir o comércio seguro entre todos os países que fazem parte da União Europeia. Uma coisa a saber é que GPE Não é um substituto para um documento de viagem, Assim, quem quiser viajar para o exterior nas próximas semanas ainda precisará de um documento de identidade, carteira de motorista ou passaporte. Como pode ser obtido? distância vacinação Contra a Covid (você deve ter completado um esquema de vacinação, portanto, uma dose dupla ou uma única dose de Johnson & Johnson por 14 dias), ou Teste molecular ou de antígeno A negatividade foi realizada no máximo 48 horas antes da solicitação do Bilhete Verde Europeu, ou, finalmente, A doença de Covid foi curada por não mais de 6 meses, Com muitos depoimentos para comprovar sua autenticidade.

Você pode estar interessado → Uma solução inteligente para obter o Green Pass no Google Pay: básico, conveniente e rápido

Todas as informações contidas no certificado COVID digital da UE com um arquivo Tipo de vacina realizado, então Fabricante, data, número de doses, Ou talvez tipo de tampão Procedimento, Quando e onde, ou, finalmente, para ex-pacientes, A data do primeiro teste positivo, a data de recuperação e a instituição do certificado cura. Como o Green Card italiano, o GPE também apresenta um código QR que pode ser lido e permite que os funcionários o controlem facilmente. O Corredor Verde Europeu será válido para Viajar para estes países: Áustria, Chipre, Dinamarca, França, Alemanha, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Irlanda e Eslovênia permitirão, sujeito às medidas restritivas em vigor, o acesso a determinados locais públicos, como restaurantes, hotéis, cinemas, teatros e instalações desportivas, mas também cabeleireiros e cabeleireiros. Embelezamento, vários locais de entretenimento, etc.