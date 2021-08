Barbara Dorso, a dolorosa lembrança de sua mãe no dia em que ela desapareceu

O verão de Barbara Dorso entre a moda, shorts e vestidos românticos

Existem momentos na vida que afetam profundamente, e existem memórias que são impossíveis de apagar e Feridas que não cicatrizam. Algumas tristezas mudam a vida cotidiana e são realmente impossíveis de lidar. Barbara Dorso sabe disso muito bem, ela perdeu a mãe quando era apenas uma criança.

Ele tem poucas lembranças de sua mãe, Barbara Dorso, mas a mantém apertada em seu coração. Entre eles, existem alguns profundamente doloroso, que nunca pode ser removido. Foi no dia 23 de agosto de 1968 quando Vera Bentmali deixou sua família para sempre, devido a uma doença que na época era incurável e ela lutou por 4 anos antes de sucumbir ao inevitável.

Ele tinha apenas 40 anos e Dorso era apenas uma menina de cerca de 11 anos, sem saber o que a vida lhe reservava. Naquela época, ele teve que enfrentar algo muito difícil e Descubra as novidades que nenhuma criança quer ouvir.

“Mamãe nos deixou tweety“… e uma faca que rasgou minha alma, 23 de agosto de 1968.

Estes são os comentários aos quais anexo uma linda foto em preto e branco postada no Instagram. Essas são as palavras que o locutor ouviu naquele dia agonizante, o mais triste de todos. A foto postada por D’Urso a retrata, ainda muito jovem, com uma mãe sorridente E é provavelmente uma das poucas memórias que ele tem, além da fé da mulher com quem ele nunca terminou.

Após a morte de sua mãe, a vida de Barbara Dorso Prosseguir. Seu pai, Rodolfo, casou-se com outra mulher, Wanda, que era como uma segunda mãe para ela. O percurso da apresentadora, então, é conhecido de todos: com dedicação se dedicou à carreira e aos filhos, alcançando o coração de uma parte significativa do público italiano.

Atrás dos seus sorrisos, do seu entusiasmo, da sua paixão pelo seu trabalho e da carga que transmite sempre que está no ar, no entanto, está sempre a memória da sua mãe, Você nunca vai desistir dele. E D’Urso não esconde: por isso, ela queria dividir o momento mais íntimo de sua vida com seus apoiadores.