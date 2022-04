O casamento de Beckham Peltz, porque eles desistiram de todos os presentes

Casamento de Beckham Blitz Todos os VIPs: os mais belos looks de casamento milionário

Um casamento milionário, com uma infinidade de convidados VIP e um vestido dos sonhos que faz um dia perfeito para dizer o mínimo. Isso e muito mais foi O casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, ingressou no dia 9 de abril e acabou no meio de uma grande polêmica sobre o (suposto) valor que foi gasto na festa. Após alguns dias de bênçãos fatídicas, o casal silenciou as críticas ao anunciar que havia desistido completamente dos presentes de casamento por uma importante iniciativa, voltando seus pensamentos para a população ucraniana afetada pela guerra.

Casamento de Beckham Peltz, porque eles desistiram de presentes de casamento

A decisão de dispensar todos os presentes foi anunciada ao vivo durante a recepção, direto do O pai de Nicholas Peltz, Nelson. O discurso foi então retomado nas histórias do Instagram da nova noiva, onde explicaram por que decidiram voltar seus pensamentos para os inocentes sofredores. horrores da guerra: “Brooklyn e eu estamos devastados com o que está acontecendo na Ucrânia e pedimos à CareOrg doações em vez de presentes de casamento.”

lá Grande festa em Palm Beach, na Flórida, não deixou de gerar alguma polêmica. Em primeiro lugar, pelo valor gasto no casamento, ele o considera o mais barulhento e às vezes atrevido. Durante toda a recepção, o casal não poupou despesas: falava-se de um valor superior a US $ 4 milhões. No entanto, a decisão de transformar seus presentes de casamento em uma grande doação para a CareOrg certamente precedeu as polêmicas posteriores: o discurso do pai de Peltz é prova disso.

Harry e Meghan não foram convidados

Enquadrar esta união, que estava há semanas antecipada, foi Muitos convidados importantes que cercava os noivos. Entre estes, não faltaram rostos conhecidos do entretenimento, moda e esportes. Gordon Ramsay, Serena Williams e Eva Longoria também participaram. No entanto, Kate e William (que enviaram os parabéns ao casal) estão ausentes e Meghan e Harry, que não foram convidados para a festa. Tem havido muita discussão sobre este ponto. Na verdade, Sussex parecia pronto para isso Assistir ao casamentoapós negar sua existência a Aniversário da morte do príncipe Philip. No entanto, esses rumores acabaram sendo infundados, pois o casal não apareceu na lista de convidados.

As fotos do grande evento chegaram tarde, mas não decepcionaram. Além da noiva, é claro, o centro das atenções por seu vestido principesco (Mencionamos um pouco disso de Meghan Markle), a mãe do noivo – Victoria Beckham – que chamou a atenção para si Ela estava vestindo um terno perfeito Por sua personalidade, mas definitivamente não é comum em um casamento. Ao seu lado, um Sempre impecável David Beckham Vestindo um terno preto, ele está orgulhoso de seu filho (e de todos os outros), que ele exibiu alegremente no melhor dia da vida no Brooklyn.