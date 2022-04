Persen Altuntas nega flertar com a atriz Kaiu

Kerem Bursin Ele estará sozinho: com esta declaração Pearson Altuntas Nega a notícia que o protagonista Sen Kal deseja Kabeme com a atriz peruana Stephanie Caillou. Obviamente, o ator iria conhecê-la na Espanha durante uma das muitas entrevistas de emprego que ele enfrentou no período recente e a faísca não iria explodir entre eles.

Kerem Bursin e Stephanie Caillou nunca serão um casal

Aparentemente Kerem Bursin Não terá nada a ver com Stephanie CaillouPelo menos é o que você afirma Pearson AltuntasJornalista e especialista em séries de TV e entretenimento para a Tv100.

De fato, a revista Reckless, Posta revelou que Kerem ia conhecer Stephanie durante um desfile de moda em outubro e que eles começaram a namorar recentemente. Mas parece que as coisas estavam indo na direção oposta.

Em primeiro lugar, não haverá traição contra Hande Erçel Alguns sites (especialmente italianos) também foram mal interpretados, além disso, entre o ator e Stephanie Caillou, haverá apenas conhecidos para fins profissionais.

Karim Boursin não quer começar um novo relacionamento depois de terminar outro

profissão Kerem Bursin Ganhando terreno na Espanha: de fato, em 2021, o ator ingressou na agência de entretenimento espanhola “Roar Management Agency”, da qual dirige Oğuz Bircedprimo de sua mãe (diz-se que a agência foi criada especificamente para administrar os negócios profissionais de Kerem na Espanha, Portugal e América Latina, ed.).

O ator foi recentemente à Espanha para várias entrevistas de emprego e em uma delas, há três semanas, estava conhecendo Stephanie CaillouMas não vai gerar uma relação entre eles.

Por isso, não seria verdade que os dois se conheceram em outubro passado durante um desfile de moda. como ele diz Pearson Altuntastambém é sabido no mundo que Karim não gosta particularmente de começar um novo relacionamento quando outro termina.

Kerem Bürsin e um possível futuro encontro com Antonio Banderas

De acordo com alguns rumores Kerem BursinNa Espanha, ele teria recebido muitas ofertas para projetos de televisão. Ao que tudo indica, o desejo do ator será participar de uma produção voltada para uma plataforma digital.

Recentemente Kerem também postou uma foto com Antonio Banderas, captada no teatro quando foi convidado no palco da Companhia Musical, da qual Banderas foi o protagonista. Parece que este último convidou Karim para uma festa particular, e os dois podem se encontrar em breve.

