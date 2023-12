Selvagia Lucarelli, Chiara Ferragni e a instituição de caridade Fidesz: “Eles estão comprando sua reputação para a câmera”.

A investigação conduzida pelo Ministério Público de Milão sobre a Fundação Beneficente Chiara Ferragni foi confiada ao grupo antifraude de Eugenio Fusco. A Polícia Financeira conduzirá investigações. Além de Palocco Pandoro, a investigação pode se estender aos ovos de Páscoa. Caso apareçam elementos que possam constituir a base de uma acusação, o crime alegado pode ser fraude ou fraude comercial. Enquanto isso, Selvagia Lucarelli volta às acusações contra o casal. Segundo Lucarelli, a família Ferragnez “comprou sua reputação pela câmera”. Depois, há outra resposta do Fidesz, depois de responder à instituição de caridade: “Você está me chamando de não-jornalista? Agradeço a ele porque ele sempre lhe contava todo tipo de coisa. Então, ao entrar em contato comigo, ele quer me elevar. Afinal, ele não é cantor, mas isso não significa que eu ache isso um insulto.”

A reputação está à venda

Lucarelli fala em entrevista realizada com Corriere della Sera. Renato Franco me conta que o mecanismo do casal “faz parte do seu conjunto de privilégios”. Se você não tem dinheiro, precisa conquistar sua reputação. Porém, se você tiver muito dinheiro, também poderá comprar sua reputação. “Com transferências bancárias para a câmera, você pode substituir o comprometimento civil, o suor de batalha e o ativismo real.” Em sua resposta à polêmica, ela “se defende e ele ataca. Ferragni escolheu o caminho da vitimização, que é sua assinatura. O Fidesz parece-me flácido, mais inclinado à agressão: “General, parece-me que também não foram avisados”. O comentador não acredita que tenha havido “erros de comunicação”: “Pelo contrário, a comunicação foi científica. As palavras foram cuidadosamente escolhidas para criar este tipo de confusão entre quem comprou os produtos”.

Encontro do ego

Sobre as palavras de Meloni contra o influenciador, Lucarelli diz que o primeiro-ministro interceptou um clima generalizado. Porque na opinião pública “há uma intolerância relativamente a esta ostentação constante – de casas ricas e de roupas que valem milhares de euros – ostentada com uma arrogância que indica falta de compaixão pelos outros”. Embora o que aconteceu entre Fedez e Ferragni “foi um encontro de almas e egos, parece-me que nenhum dos dois às vezes faz o outro recuar. “Eles partiram em uma corrida selvagem sem olhar para trás e se perguntar se tinham feito algo errado.” Enquanto isso, embora o agasalho Laneus usado pelo influenciador no vídeo de desculpas tenha se esgotado, acontece que, apesar das conexões de Balocco com antitruste, o A operação já rendeu à empresa 650 mil euros, valor que poderá passar para 230 mil se a multa for paga.

Perda de seguidores

enquanto a verdade Hoje ele fala sobre os seguidores de Ferragni no Instagram. De 14 a 20 de dezembro, o influenciador perdeu US$ 76.512. É uma coisa pequena comparada aos quase trinta milhões que a seguem. Mas há mais. Em primeiro lugar, porque é o maior prejuízo que a conta já registou. No ano passado, o número de seguidores aumentou 4,4%, enquanto o crescimento médio desse tipo de conta a cada doze meses foi de 11,4%. Além disso, de acordo com o Hype Auditor, 23,7% das contas são “suspeitas”. 18,9% consistem em contas com mais de 1.500 seguidores. 4,8% são bots ou pessoas que utilizam determinados serviços para comprar “curtidas”, comentários e seguidores. Segundo o InsightIQ, o percentual de contas suspeitas é maior. Segundo o jornal, tomando a média dos resultados, pode-se dizer que oito milhões de seguidores de Ferragni são “perfis desfocados”.

FdI e Georgia Meloni

Embora Fratelli d’Italia sugira tirar o Ambrogino dourado do casal, o papel Ela posta um comentário para Meloni: “Enquanto Chiara Ferragni for a oposição na Itália, poderemos dormir em paz”. Enquanto isso, a festa se alegra: “A querida Chiara ficou ferida e se afogou”.

