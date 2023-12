Playbooks, a revista literária para descobrir livros e autores, está reiniciando

Para quem quer viajar e conhecer os segredos de escritores e artistas de outros países, para quem quer ser acompanhado na leitura de um livro ou de um filme, entre as emoções e detalhes que estimulam a mente, a partir de quinta-feira, 28 de setembro, exclusivamente no RaiPlay, volte.”Manuais“, uma produção da Rai Contenuti Digitali e Transmediali dedicada aos amantes da leitura.

Descubra Lisboa

Depois do sucesso das edições anteriores, a sétima edição de Lisboa arranca com o espetáculo PlayBooks Special, que leva os espectadores a passear pela cidade na companhia de escritores e artistas que narram anedotas e obras dos mais importantes autores portugueses, desde do grande poeta Fernando Pessoa ao Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, passando por Luís de Camões, o “Dante português” e figura enigmática do século XVI, até António Lobo Antunes, o maior escritor português vivo, e Antonio Tabuchi, que mudou especificamente o país a partir do seu amor por Portugal e pela língua, chegando ao ponto de escrever o romance “Requiem” diretamente na língua portuguesa.

Os convidados são Valério Romão, autor da trilogia Paternidade Perdida, e Pedro Chagas Freitas, best-seller internacional com seu livro Prometo que cometerá erros.

Manuais

As histórias em quadrinhos do programa são mais uma vez atribuídas a ZUZU, querido cartunista e ilustrador, enquanto o jovem crítico de cinema Matteo Vitelli chega para comentar os filmes baseados na literatura. Não podemos perder a “filósofa pop” Ilaria Gasparri, que interpreta e revela as páginas de textos selecionados com a atriz Gioia Salvatore, estrela do Instagram com seu diário gráfico “Kuro”, que conta as carências do cotidiano de uma menina.

Novidade na sétima edição

Simone, as Estrelas e Claudio Morisi também regressam, contando estranhas histórias sobre grandes escritores, enquanto – novidade este ano – num novo espaço dedicado, o poeta Guido Catalano tratará sobretudo da poesia contemporânea.

Muitas curiosidades serão despertadas pelos próximos “manuais especiais”, entre os quais um episódio dedicado ao grande escritor Italo Calvino, que este ano completaria 100 anos.

Por fim, na mostra episódica Livros Adicionais, Vittorio Castelnuovo conhece escritores, intelectuais e personalidades que deixaram sua marca na cultura italiana e mundial.

