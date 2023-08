FlixBus “Mais Vida na Vida Real”: Nova Campanha da McCann

a sociedade Ônibus flexívelque atua na área de serviços de transporte e foi fundada na Alemanha em 2011, criou uma nova campanha em cooperação com a agência de publicidade McCann, por títuloMais vida na vida real“Foi lançado na Itália em 24 de julho de 2023 com um lançamento ver E com um Estratégia de marketing que fornece um Mistura médiacom Promoção também no Netflix e plataformas como contração muscular.

Com a campanha “Mais Vida na Vida Real”, a FlixBus foca-se nos sentimentos dos viajantes

Como o título sugere, com a nova campanha, a FlixBus quis motivar as pessoas a gastar “mais na vida real”. éPara criar a campanha e patch lAssim, a empresa participouas pessoas verdadeiro Em verdadeiras viagens flexíveis», conforme aprendemos no comunicado de imprensa de 1º de agosto de 2023.

Portanto, a escolha foi colocá-lo no centro o Viajantes E histórias de suas experiências que podem ser aprendidas com Aspectos mais emocionais a jornada.

Para melhor divulgar a campanha, a empresa pensou em uma delas Estratégia de comunicação integrada Onde existe consciência em geral Cada vez mais Heterogêneo e transversal, constituído por jovens com maior literacia digital, mas também por idosos com menor literacia digital.

A pesquisa para lançar uma campanha FlixBus

Com o objetivo de colocar os viajantes no centro das atenções, a nova campanha também foi desenhada pensando nos viajantes Diferentes maneiras de viajar identificados pelos clientes através de análises internas realizadas pela empresa e em particular por uminvestigação por títuloO que nos leva a viajar?“, comportamento por pesquisadores do instituto Semiótica quadrática. Este estudo revela precisamente o que leva as pessoas a embarcar numa viagem: centrando-se nos Millennials e na Geração Z, foi demonstrado que muitos jovens italianos são motivados a viajar pelo desejo de viajar. recuperação de espaço Após o confinamento devido à pandemia, o regresso à “vida real”; Ao mesmo tempo aparecer éCrescente interesse em questões ambientaisO que pode levar a uma preferência pelo transporte de massa.

Portanto, a empresa está tentando responder a essas necessidades focando no bem-estar dos viajantes e no sucesso, conforme afirmou o Diretor Geral da FlixBus Italia, Andrea Encondi, fazerAs formas de viagem mais sustentáveis ​​possíveis, cada vez mais dissociadas dos veículos privados e da consciência das idiossincrasias locais”, de acordo com o comunicado de imprensa.

O comercial da FilxBus focado em pessoas reais e viagens

A campanha baseia-se principalmente num ver que é fornecido em Quatro fórmulas, dois de 15 segundos e dois de 6 segundos. Frase “Mais vida na vida real”, que virou slogan da campanha, também inspirou o conceito criativo da realização cinematográfica. Na verdade, os comerciais foram produzidos sem roteiro, focando, de acordo com a ideia da campanha, em Viajantes reais.

Mais vida na vida real. Flexbus Itália. 15″ versão 1

Sob a supervisão criativa de criadores seniores Jennifer Signon E Hembusher de celeiro Da equipe McCann, a agência de publicidade se uniu à empresa de serviços de transporte Pegarem Doze dias a partir da produção na Itália, Alemanha e Portugal, Conteúdo ao vivo autêntico Relacionado a viajar com FlixBus.

Na verdade, conforme afirmado pelo COO da Flixbus Max ZwemerA empresa pretendeColocar o cliente cada vez mais no centro. Cada viagem é uma história única E o Flix permite que todos tenham essas experiências autênticas e autênticas».

Então a dimensão extra foi organizada Espontâneo e experimental Viagens, uma dimensão que também resulta da escolha das pessoas em geral por formas de viajar cada vez mais responsáveis ​​e sustentáveis ​​do ponto de vista ambiental.

O comercial é, portanto, baseado em cenas captadas durante viagens já vividas com a FlixBus. Os heróis são alguns jovens viajantes e suas experiências.

O formato dos vários vídeos muda de acordo com a duração: os dois vídeos, cada um com 6 segundos de duração, mostram algumas fotos das suas experiências durante a viagem; Por outro lado, os dois vídeos, cada um com 15 segundos de duração, mostram fotos e pequenas sequências de momentos reais da viagem, além de oferecerem uma voz de fundo explicando como, apesar de serem É difícil descrever o emoçõesO sabor, a leveza do coração, os sons, as batidas do coração, a adrenalina, o sabor de uma risada sincera, seja na realidade possível descobrir rei Obrigado Félix.

Como é que a campanha FlixBus pretende chegar a diferentes países

A empresa lançou suas três primeiras campanhas locais em Itália, Alemanha E Portugal A partir do final de julho de 2023 na TV, TV online, redes sociais, display e DOOH (Publicidade Digital Out of Home).

Na Itália, a campanha, iniciada em 24 de julho de 2023, continuará até em dezembro de 2023 por um período total de vinte semanas.

A empresa utilizou quatro tipos de canais para transmitir imagens com um mix de mídia expandido em comparação com campanhas anteriores da FlixBus.

A campanha será então televisionada em 26 canais do grupo Conjunto de mídia, Céu Itália E Descubra a Itália, com programação de duas semanas entre julho e agosto e uma semana em novembro; na TV conectada, que está rapidamente ganhando força no cenário do entretenimento, com a estreia do FlixBus Netflixque se junta multacast E sem fim YouTube; na OLV, com estreia nos Canais Grupo Mediamondnaqueles que ele administra eixo x E na plataforma contração muscular; Finalmente, dirija para fora de casa (especificamente DOOH não é softwarecom programação de duas semanas em Roma, Milão e Nápoles, por exemplo SOFTWARE DOOHCom programação publicitária digital em dez cidades italianas nos períodos mais visitados).