Entre o amor e a felicidade, Beppo Delbono sobe ao palco do Comunale com espetáculo dedicado a Portugal

De sexta a domingo, Pipo Delbonoum dos mais poéticos artistas italianos, querido e seguido no exterior, traz seu espetáculo “Love” ao Teatro Comunale.





Uma terra misturada com vocação e encruzilhada de tradições, emoções, saudades e tristezas, Portugal é o ponto de partida Uma viagem poética de música e poesia, feita de imagens e cores que tocam o coração.





O projeto nasceu do encontro e amizade entre Beppo Delbono e o produtor teatral italiano Renzo Barsotti e da vontade de criarem juntos um espetáculo sobre Portugal. A partir daqui começa a busca pelo amor como sentimento, como estado de alma. Uma verdadeira engrenagem do corpo humanoAquele que seleciona, move, destrói e reconstrói tudo o que vemos, o que ouvimos e tudo o que desejamos.





“Love” é uma jornada musical e lírica Através de uma geografia externa – além de Portugal, Angola e Cabo Verde – e de uma geografia interna, que são as cordas da alma que vibram ao mais leve sopro de vida.





As notas são A tristeza do Fadoque explode em explosões energéticas através das vozes de seus cantores, abertas para alcançar todos os cantos da sala; O ritmo ora é o ritmo do espetáculo, ora uma pintura animada, ora uma procissão lenta; O quadro é uma pintura que muda de cor, aquece e esfria. Depois há a palavra poéticatransmitido pelo registro caloroso do artista da Ligúria através de seu habitual canto hipnótico ao microfone.





Vamos ficar juntos Montagem emocional “Never Quiet” é uma gramática cénica que alterna entre plenitude e vazio, lirismo com música, som vivo com silêncio, procurando uma representação onírica da dura corrente de separação e reencontro. O protagonista é saudade (Uma mistura de nostalgia e tristeza) Para o país lusitano, a ausência é a distância no mapa de sentimentos que penetram na alma do autor, dos seus tradutores e do próprio espectador.











O tradicional encontro com os artistas está marcado para acontecer no Teatro Ridoto, no sábado, às 18h. Informação e ingressos Na bilheteria, no site do Teatro Comunale ou pelo telefone 0532 202675.