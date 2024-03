“amor da minha vida”. Chiara Ferragni retorna a Dubai com os filhos, mas sem Fedez

Chiara Ferragni Pronto para viajar para os Emirados Árabes Unidos. O empresário digital, que está no centro de uma tempestade jurídica desde 15 de dezembro, deixará Milão nos próximos dias com destino a Dubai. A influenciadora decidiu passar o feriado de Páscoa no calor com os dois filhos, Leon e Vitória, mas sem o marido FedezQue agora está cada vez mais distante dela. O vôo chega na hora certa e permite que Chiara Ferragni se distancie dos problemas pessoais – o rompimento com Federico Lucia – de muitos fofoca Que circula sobre ela e sua família, mas acima de tudo, permite que ela fuja de problemas jurídicos, que a colocaram sob investigação por graves fraudes.

Chiara Ferragni está sozinha em Dubai sem Fedez

Ela mesma falou sobre a partida iminente nos stories de seu perfil InstagramEle se mostra com seus dois filhos em alguns momentos de muita felicidade. Depois, respondendo aos comentários de seus seguidores mais fiéis, explicou que Leon e Vittoria são a razão de sua vida: “Eles são o amor da minha vida, eu sou a vida“…com eles o influenciador pronto para embarcar em um voo rumo ao sul, em direção ao Golfo Pérsico.”eu voltarei para Dubai Com as crianças no fim de semana de Páscoa. Alguma sugestão sobre suas melhores experiências?“, disse Chiara Ferragni em matéria que publicou há poucas horas em seu canal do Instagram pedindo aos fãs que ajudem a organizar seu tempo livre em Dubai, lugar que certamente guarda uma lembrança especial para ela e sua família.

Há um ano, a polêmica eclodiu em Dubai

Na verdade, há apenas um ano, a empreendedora digital viajou para Dubai com Fedez e os filhos. As fotos publicadas pelo rapper e sua esposa nas praias de Dubai geraram uma torrente de críticas e polêmicas, tanto que Fedez – ao retornar à Itália – também recebeu a Medalha Anta de Ouro de A notícia se espalha. A razão por trás da controvérsia social? Federico Lucia nunca falou bem de Dubai – que descreveu como “a Disneylândia do horror” – mas no ano passado, nas férias da Páscoa, optou por seguir os desejos da esposa, viajando para os Emirados. O rapper brincou com Valerio Staveli: “Gostaria de lembrar a todos vocês a complexidade de viver em um casamento, onde seu cônjuge deseja ir a algum lugarPorém, naquela ocasião já se falava de uma crise profunda entre os cônjuges.Agora, um ano depois daquelas férias, a vida da família Ferragni mudou profundamente e Chiara Ferragni regressou ao Dubai como mãe solteira.