Entre praias encantadoras e litorais imersos na natureza selvagem

Cascais é uma estância balnear portuguesa, destino de turismo internacional e de luxo, com fácil acesso a partir da capital, Lisboa. Possui grandes praias localizadas no centro da cidade e praias mais distantes caracterizadas pela natureza selvagem. Neste guia vamos conhecer as 6 praias mais bonitas de Cascais, na costa oeste de Portugal.

As mais belas praias de Cascais: o que são?

Para visitar Cascais pode começar por Lisboa E venha para isso Resort à beira-mar Com uma linha férrea panorâmica, é considerada uma das mais belas da Europa. Este centro foi uma estância de férias para os membros da Casa de Savoy e hoje é o centro dela o hotel cassinos de luxo praias equipadas E serviços modernos para passar um fique no mar Equipado com todas as comodidades e desportos aquáticos.

mas cascais Ele também sabia memorizar praias para amantes natureza E calmo. De fato, se nos afastarmos de Cidade antiga É encontrado extensivamente em direção à costa noroeste praias Que oferece maravilhosas paisagens oceânicas e natureza selvagem. Por outro lado, uma longa e recortada falésia serpenteia ao sul da cidade, o que reserva alguns lugares onde você pode se deitar nas rochas e tomar sol.

As melhores praias de Cascais: como chegar

nós vimos isso As mais belas praias de Cascais São de dois tipos: praias equipadas no centro histórico e praias remotas cercadas pela natureza. De qualquer maneira, as costas são fáceis de encontrar. o praias Ele está localizado na cidade e é obviamente muito conveniente se você estiver hospedado no centro e equipado Chuveirosserviços e restaurantes. Há também estacionamento para carros nas imediações.

alcançar As mais belas praias de Cascais Na costa oeste, pode apanhar a cénica estrada costeira N247, que também é servida por autocarros públicos, ou utilizar as estradas interiores e secundárias que partem do centro da cidade em direção a norte. esses praias Eles não são totalmente desprovidos de serviços, pelo contrário, eles estão lá ChuveirosBares e restaurantes também oferecem mais oportunidades de estacionamento.

Após esta breve introdução, é hora de conhecer As 6 praias mais bonitas de Cascais a não perder por qualquer motivo.

Praia da Conceição – Cascais

Praia da Conceiçãojuntamente com a Praia da Duquesa, representa costa mais largo que o centro de Cascais. Na verdade, estamos falando da praia localizada bem na cidade, a praia mais confortável e bem equipada. Equipado com grandes porções de praia livretambém existe Chuveiros A todos os níveis, possibilidade de praticar desporto nos campos de voleibol de praia, aluguer de barcos e outros equipamentos para desportos náuticos. Muitos bares e restaurantes A praia também está equipada para pessoas com necessidades especiais.

A areia é macia e dourada mar É azul e calmo. O fundo do mar é arenoso e ainda raso, perfeito também para crianças. No entanto, você precisa levar em conta que a água aqui está começando a ficar muito fria. atrás do costa Há um passeio marítimo de três quilômetros. O parque de estacionamento está localizado perto da linha ferroviária. A praia fica a poucos minutos a pé da estação central.

Praia da Duquesa – Cascais

Praia da Duquesa É a praia gêmea da praia da Conceição e mantém as mesmas características. Tal como a praia anterior, é obviamente muito movimentada mesmo que a vista da praia não o permita perceber. Existem grandes áreas de praia livreE ChuveirosSanitários, restaurantes e bares com vista direta para os terraços mar.

também em Praia da Duquesa Numerosos esportes podem ser praticados e atividades recreativas organizadas, o que torna este local ideal para famílias com crianças e adolescentes.

Praia da Rainha – Cascais

Praia da Rainha A praia é talvez o que faz de Cascais uma das mais belas estâncias balneares de Portugal. É uma pequena e romântica enseada quase escondida pelos prédios baixos e brancos do O centro histórico de Cascais, para criar uma atmosfera verdadeiramente sugestiva. Pequeno costa É constituída por areias douradas e macias com algumas rochas e formações rochosas que a tornam mais bonita visão estética.

A Praia da Rainha faz parte livre E em parte armado Com aluguer de guarda-sóis e cadeiras. Visitando durante a semana nunca está lotado. o mar É azul e calmo, protegido de ventos e correntes. Há restaurantes e bares.

Praia da Ribeira – Cascais

Entre as mais belas praias de Cascais encontram-se também Praia da Ribeira. É uma praia de areia fina com vista para o forte e o porto, e atrás dela há uma grande praça panorâmica à beira-mar. Fica muito movimentado, mas seu pequeno trecho o torna um local especialmente movimentado.

lá A praia é gratuita É muito popular entre famílias com crianças mar Calma, rasa e com fundo de areia. Existe um serviço de salva-vidas. restaurantes Pubs nas proximidades e estacionamento subterrâneo pago.

Praia da Arriba – Cascais

Depois da Praia da Ribera começa a longa arriba inacessível, muito recortada, que caracteriza a costa sudoeste da cascais. No final desta falésia está a primeira praia que encontra Chega Que fica a 8 quilómetros do centro pela estrada marginal N247. Estamos num contexto natural muito árido e selvagem, com encostas baixas e castanhas criando rochas, vales e grutas.

lá costa Apresenta areia macia e translúcida cercada por uma moldura mar Cristalino e azul, mas muito áspero porque a área é muito ventosa. Aqui e ali há dunas. um de Chega que isso praia livre Mas existem muitos serviços nas imediações como restaurantes, bares e piscina. Perto da praia existe um grande parque de estacionamento. É perfeito para apreciar o pôr do sol sobre o oceano.

Praia do Guincho – Cascais

Praia do Gencho é bem grande e largo litoral Arenoso e dourado, um lugar ideal para os amantes da tranquilidade e da comunicação com a natureza natureza. Esta praia é popular para surf, windsurf e kitesurf devido aos ventos da região. Praia do Gencho Situa-se a 8 quilómetros de Cascais e também pode ser acedido de autocarro. Se tudo mar É bem claro que quer aliar o relaxamento ao passeio, isso não é problema porque a praia está inserida no Parque Nacional Sintra-Cascais, que tem muitas facilidades videogames.

mais do que A praia é gratuita Mas também há um o banheiro e um bar na zona norte, enquanto no promontório sul existem hotéis com restaurantes e amplo estacionamento.