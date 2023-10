Os voos da Malásia são realizados pela China Airlines através da rota Roma-Kuala Lumpur-Penang

Malásia Mais perto do que nuncaItália Graças a China Airlines. Existem três comunicações semanais de Roma para Kuala Lumpur E Penang Com três classes de serviço: Econômica, Econômica Premium e Executiva.

Um voo longo, mas confortável, que inclui benefícios exclusivos a bordo cardápio Projetado por Até balé: Pela primeira vez três restaurantes Estrelas Michelin De Taiwan, seus pratos serão servidos no céu graças à cooperação com China Airlines: Opções vegetarianas, veganas, muçulmanas, kosher e sem glúten também estão disponíveis. Para entretenimento, todos os meses uma coleção exclusiva de filmes, programas de TV e músicas em italiano.

A atenção também está voltada para a sustentabilidade ambiental China Airlinesque opera as rotas com a aeronave compacta A350-900 Ewb 70% com Materiais compósitos O que reduz o seu peso e, portanto, o consumo de combustível, com um diminui Subordinar 25% de emissões Dióxido de carbonoCom asas inovadoras que aumentam a eficiência energética e reduzem as emissões de gases com efeito de estufa. A empresa estabeleceu metas progressivas paraUsos para Combustível especial Aviação Sustentável (SAF), que pretende utilizar até 2% de toda a sua frota até 2025 e até 5% até 2050, com o objetivo de alcançar Zero líquido até 2050.

Nem Azura PauletteO Diretor Interino de Turismo da Malásia Paris, responsável por França, Espanha, Portugal e Itália, confirmou: “É verdade que a Itália não está ligada à Malásia por um voo direto, mas estamos muito felizes por tê-lo encontrado graças a… China Companhias aéreas Uma nova maneira de acessar MalásiaNão apenas Kuala Lumpur, mas Penang também. Os viajantes que chegam de Roma terão a oportunidade de experimentar que uma viagem à Malásia pode começar desfrutando de excelentes serviços de bordo. Juntos podemos contar a história da Malásia e atrair visitantes mais exigentes. para’Verão 2023 “Superou as nossas expectativas em termos de número de chegadas e saudamos com entusiasmo cada nova ligação entre os dois países.”