Joe Lara, estrela de “Tarzan – The Great Adventure”, morreu em um acidente de avião

Pequeno avião cai no Tennessee. Sete mortos. Também entre as vítimas estava William Lara, 59, mais conhecido como Joe Lara, o ator que interpretou Tarzan no filme. Tarzan Manhattan E a serie de tv Tarzan: a grande aventura. Sua esposa, Gwen Lara Champlain, líder do grupo cristão de perda de peso, Weight Support Ministries, fundado pela mulher em 1968, também faleceu. O casal, junto com outras cinco pessoas, S. Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida. Por razões que ainda não foram esclarecidas, o pequeno avião caiu no Lago Percy Priest perto de Smyrna, Tennessee. As equipes de resgate do condado de Rutherford trabalharam durante a noite entre sábado e domingo, mas nenhum sobrevivente foi encontrado. “Nossos esforços passaram da esperança inicial de resgate para a recuperação dos corpos”, disse o porta-voz que coordenou a operação de resgate.