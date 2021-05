“Di Fazio era obcecado por isso.” Verifique o nome do cantor famoso

“ Ele sabia que eu estava em contato com a cantora. Ele estava obcecado, mas descobri depois. Ele também conseguiu obter seu número por outros canais. Ele estava sempre procurando por ela Para revelar mais detalhes sobre a vida Antonio de Fazio Ele é um de seus ex-assessores, que Corriere della Sera Fale sobre agendamentos nos clubes e lounges dos bares de hotéis exclusivos de Milão. Ele também relatou uma série de pedidos para acompanhá-lo aos shows de uma famosa cantora. Mesmo em apenas um mês, ele participaria de até cinco shows. Especificamente, haveria um episódio, que obviamente sempre cai no campo da condição, que o teria visto aparecer no camarim com um buquê de 100 rosas vermelhas.

Massimo Gilletti, capitão Não é a arena, qual poderia ser o nome provável: de acordo com suas descobertas com suas fontes, Vai ser Paola Tursi Para transmitir microfones em La7 Em conversa com o jornalista Francesco Capusa, que conhece o cantor e compositor. Por isso Di Fazio pediu para acompanhá-lo em seus shows: Ele me pediu para mostrar a ele. Ele abriu caminho no meio da multidão com este guarda-costas e foi direto para o pódio “Na segunda vez, sempre em Milão, menos de uma semana depois, ele poderia ter chegado Camerino onde – segundo Cabusa – ele teria se apresentado “ Com um buquê de rosas vermelhas “

Enquanto isso, o promotor e a unidade policial de investigação continuam investigando a fortuna de Di Fazio e suas supostas ligações com o crime organizado. A reclamação de um jovem de 21 anos seguida da prisão de Carabinieri por Milan Porta Monforte: então, o jovem de 50 anos acabou supostamente em apuros violência sexual Lesões pessoais agravadas, sequestro e lesões graves. A suspeita é que os antecedentes podem estar escondidos atrás dela mesmo com várias meninas e, portanto, outras mulheres podem ter sido estupradas pelo homem da mesma forma: por isso, as fotos no celular do empresário são avaliadas.