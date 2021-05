Emma surpreendeu os fãs, a Ilha da Tentação mudou

Indiscreção, rumores, fofocas e muito mais na coluna Velvet, notícias de fofocas! Desta vez, estamos falando sobre Emma pronta para sair para a turnê, Ilha da Tentação e detalhes que os fãs não gostaram e programas de TV agendados para esta noite.

qualquer que seja: Depois de quase dois anos de ausência total, a música ao vivo está de volta para o público. Um carinho muito forte por todos, principalmente pelos artistas em palco. Emma sabe disso muito bem e está ansiosa para sair com sua turnê. O cantor de Salento teve que conciliar a filmagem de #acasatuttibene com o ensaio para a turnê. Ele disse aos fãs: “A mala está pronta. Amanhã é o último dia do set #acasatuttibene. As surpresas estão prontas. Não sei. Mas estou me atirando. Afinal, estou fazendo isso há mais de 10 anos. Bem, tudo bem assim. Eu te amo. ” Em suma, Emma está lá e está muito carregada. Um poderoso gesto de esperança, exatamente o que todos nós precisamos.

ilha da tentaçãoA Ilha da Tentação fica a pouco mais de um mês de distância. Como sempre, Filippo Bisiglia guiará os casais na jornada dos sentimentos. Mas tem um detalhe, algo que fez os fãs do show torcerem o nariz. Um vídeo foi postado na página oficial do Temptation anunciando a chegada da nova versão: Até agora, nada de estranho. A questão é que os seguidores perceberam que a voz de Rihanna não acompanha as fotos Eu amo o jeito que você mente, Agora a trilha sonora de Fascino. A preocupação é que a produção tenha decidido mudar, renovar a base de experiência também, tendo feito isso para homens e mulheres.

sTeclado da TV: Aqui está o Rai Networks e Mediaset Entertainment Show: Rai 1Calcio – Europeu Sub-21 – Portugal Vs Itália, Rai 2 Come ti divento bella, Rai 3 – Relatório de negócios Covid, Rete 4 Quarta repubblica, Canale 5 famosa ilha, Itália 1 homefront. Boa visão!