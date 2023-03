Ela está morta para mim, eu não dou a mínima

Em You got Mail a história de Roberta e Alessio: uma mulher quer se reencontrar com o filho que não vê há três anos. O menino não aceita que sua mãe esteja noiva de David, um homem 17 anos mais novo que ele. Live fecha o envelope: “Para mim ela está morta, não me importa.”

para Você tem correioNo episódio de 4 de março do Storyline Roberta e AlessioUma mulher recorre ao programa porque quer reencontrar o filho, que não vê há três anos. O menino não aceita que a mãe noiva de Davi, Um homem com menos de 17 anos com uma cor de pele diferente. Roberta engravidou e quando Alessio descobriu ele disse a ela para interromper a gravidez.

Roberta quer se reconectar com seu filho, Alessio

Roberta se dirige diretamente a Alessio, explicando-lhe que não sabe mais como voltar a se relacionar com ele, que está desaparecido há mais de 3 anos:

O que quer que eu fizesse era sempre em vão. Eu só recebi insultos e insultos. Sinto falta de me ouvir chamar de minha mãe, porque você ligou para a mãe do parceiro do seu pai e até cheirou o nome dela. Só existe uma mãe e ninguém pode substituí-la.

Alessio identifica que a cor da pele de David é “secundária” para ele, mas ele tinha vergonha de sua pouca idade. Por outro lado, o problema surgiu porque a mãe preferia o companheiro a ele:

Em casa nunca fomos felizes e eu disse a ela “eu ou ele” e ela respondeu que não poderia terminar um relacionamento de 2 anos. Não sinto falta dele, não quero vê-lo. David é indiferente para mim do jeito que ela é. Fiquei com vergonha porque parecia que ele estava namorando uma amiga minha. Ela disse que está morta para mim, mas não desejo a morte de ninguém.

Alessio fecha o envelope e não aceita

Maria de Felipe tenta fazer Alessio pensar, explicando-lhe que está claro o quanto sua mãe cuida dele e que talvez ele devesse conhecer sua irmãzinha: “Espero que você entenda que sua mãe te ama. Tem uma garotinha que se parece com você também.” Mas Alessio não quer saber: “Eu não estou interessado”. “Acho que você quer fechar o envelope. diz Maria Di Filippo. ele acena. Roberta chora e implora para que ele não feche, mas o filho não a abandona: “Ela é boa em bancar a vítima. Observando-a? Não.” Eu não me importo com isso. Não quero nem vê-lo.”