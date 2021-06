Após 30 anos, Thelma e Louise, Susan Sarandon e Geena Davis estão juntas novamente

Geena Davis comemora os anos, filmes, prêmios e amores da atriz vencedora do Oscar

Já se passaram 30 anos desde as lendas Thelma E. LouiseDe mãos dadas e se jogando Grand Canyon a bordo Ford Thunderbird Rumo à Liberdade: Uma das cenas de filme mais famosas de todos os tempos, que se tornou um símbolo de perseverança, libertação feminina e amizade sem limites.

Susan Sarandon E Geena Davis Eles embarcaram novamente em um conversível azul para comemorar o aniversário do filme que os tornou ícones do cinema. Parece que o tempo parou e a filmagem do encontro (que Davis postou no Instagram) se tornou viral em todo o mundo.

O evento especial aconteceu em Los Angeles, apenas para comemorar o 30º aniversário deste lendário filme: foi montada uma espécie de drive onde as atrizes puderam ver o filme que as tornou famosas. Geena Davis faz 65 anos hoje. Susan Sarandon 75. Ambos tiveram grandes carreiras no cinema e é bom saber que Sarandon se tornou um embaixador daEle Ela para alimentação e agricultura. Uma daquelas mulheres que gostamos de identificar com D maiúsculo, “Louise”, que muitos gostariam de namorada.

Vê-los juntos, abraçá-los naquele carro trouxe de volta velhas memórias. O filme, em 1992, também ganhou prêmio Oscar Assim como o melhor roteiro: a história, simples mas intensa ao mesmo tempo, conta a vida e a amargura de duas pessoas Amigos forçados a fugir Depois de matar o homem que tentou ofender alguém.

O fuga ousada E a perseguição, com a polícia constantemente a caminho, é o tipo de imagem que conhece mesmo quem não viu o filme todo. Para os mais atenciosos e carinhosos, é preciso lembrar que um rapaz muito jovem também aparece no filme Brad Pitt Lutando com os primeiros links a Hollywood: no Thelma e LouiseO ator interpreta um cowboy bonito e temido que consegue enganar e roubar um de seus amigos.

Resumindo, é um daqueles filmes que vale a pena assistir e porque não assisti-lo pelo menos uma vez na vida. Porque todos nós sonhamos comA amizade pode nos salvar Do abismo, para nos tirar da nossa concha, para poder ficar ao nosso lado apesar das adversidades a todo custo.