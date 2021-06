Aqui estão os looks escolhidos por Guilia Torelli

15 peças de roupa e acessórios compõem 4 looks diferentes para escolher e usar Giulia Torelli’s Closet Organizer e Radio Speaker Disponível (preço especial) na Amazon.it dentro de 48 horas do Prime Day 2021

O evento anual assinado e reservado para os clientes da Amazon Prime retorna este ano no primeiro dia do verão.

Com início oficial às 00.01 del 21 de junho, o esperado Amazon Fashion Prime Day Vai até às 23h59 do dia 22. Assim será 48 horas de compras puras Tendo em vista a temporada de verão (e não só!).

Para comemorar o evento, a Amazon Fashion adotou Julia Turelli, um de organizador de armário A italiana mais famosa e autora do blog de moda e estilo de vida rockandfiocc.com.

Julia gostou de selecionar e recomendar uma coleção exclusiva de 15 roupas e acessórios indispensáveis Entre os muitos desfiles de moda na Amazon.it que não estão listados no Prime Day Deals.

calendário Quatro roupas casuais e versáteisNomeada pelo talento com base em algumas das inspirações / ocasiões que lhe são caras.

Encontramos nas propostas de Julia Aparência “Julia, verão na cidade”Composto por um top Sisley de um ombro, shorts Esprit de cintura alta, sandálias de couro preto Camper e um par de óculos de sol tipo lágrima icônicos da Ray-Ban: o look perfeito para enfrentar o calor do verão na cidade, para descobrir novas feiras de arte espaços culturais que nosso país tem a oferecer.

Pela segunda vez Look Like Jean Damas / Lunch in the Country, Julia inspirou-se no famoso empresário francês, reconhecido como um dos ícones do estilo “à la parisienne” por excelência. Um look com um vestido midi Springfield de mangas curtas, combinado com alpargatas Castaner e uma bolsa de corda S Oliver. Configuração perfeita para um almoço fora da cidade enquanto o campo encanta para um dia de relaxamento longe do caos da cidade.

Mas, como sabemos, os dias de verão na Itália são tão bonitos quanto imprevisíveis! por um terço Veja “É ótimo à noite”Julia escolheu uma roupa que o acompanharia em noites mais amenas, combinada com um suéter Esprit de manga curta e calças palazzo de cintura alta da Pepe Jeans, com sandálias Buffalo e uma bolsa de ombro de couro Liebeskind Berlin com estampa de python.

Como uma quarta e última sugestão, encontramos olhe “triângulo” É composto por um top rosa terry crop, saia frontal com fenda G-Star Raw, tênis Superga com estampa de leopardo e brincos clássicos Fossil.

Amazon Prime Day 2021 em todo o mundo

O evento apresenta mais de dois milhões de ofertas reservadas para clientes Amazon Prime no Reino Unido, EUA, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Espanha, Cingapura, Arábia Saudita, Portugal, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Brasil, Bélgica , Áustria e Austrália. Inclui várias categorias, incluindo moda, casa e beleza, junto com o melhor entretenimento e franquias exclusivas nunca vistas antes no Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e muito mais.

Todos os desfiles de moda do primeiro dia da Amazon Fashion disponíveis Quem é o

Para o Peak Day 2021, Julia’s Choice está disponível Quem é o