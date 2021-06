Manskens foi acusado de plágio por uma banda holandesa – Ultima Aura

(ANSA) – BRUXELAS, 5 de junho – A polêmica de Manskin não parou. Depois das acusações infundadas de uso de drogas de Damiano David no Eurovision, a história agora está encerrada, com a banda, que venceu a competição no último dia 22 de maio em Rotterdam, até mesmo acusada de plágio. Levou a campo Joris Lessens, membro do grupo Venditas que disse à mídia holandesa RTL que a canção “Zitti e Buoni”, que triunfou primeiro em Sanremo e depois em Rotterdam, o lembraria de alguns de seus sucessos “você quer, você tem isso “.



Vendettas – determinado pela RTL – não tomará qualquer ação contra os vencedores do Eurovision. “Esses caras não nasceram quando tínhamos essa banda de rock”, admitiu a cantora, dando aos italianos o limite da dúvida. O site da RTL, incluindo a versão francesa que recolheu a notícia, convidava os leitores a ter uma ideia de um possível plágio comparando as duas passagens. (lidar com).