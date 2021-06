Quem vai ganhar o título do Euro 2020? Seleções nacionais favoritas de acordo com o CIES

Quem vai ganhar o título do Euro 2020? O CIES, Centro de Estudos Internacionais do Futebol, tentou fazer suas próprias previsões, com base em estatísticas. Estudos mostram que seleções com jogadores de primeira classe mais ativos têm mais chances de ganhar troféus.

O CIES forneceu então a sua estimativa, calculando o nível desportivo médio dos clubes em que os jogadores são seleccionados pelas diferentes selecções nacionais que irão participar no jogo de revisão europeu deste verão.

O grande favorito é, sem surpresa, lá França. Então os campeões mundiais seguem Alemanha, com o Espanha Para ocupar o degrau mais baixo do pódio. o quarto InglaterraCom o maior número de minutos jogados em clubes de alta classificação entre todas as seleções. lanternas traseiras la Macedônia do Norte Por Goran Pandev, o novato Finlândia. O Grupo F foi confirmado como o grupo mais complexo, com três times entre os cinco primeiros mais favorecidos estatisticamente.

Itália ocupa o sexto lugar atrás Portugal de Cristiano Ronaldo. bem ali Suíça, o oponente da azurita no grupo A, é 12, Peru 15 e País de Gales 21. Por sua vez, os turcos podem orgulhar-se da equipa com a menor média de idade, que é de 24,9 anos, enquanto a equipa mais velha parece ser Suécia (apesar da ausência de Ibrahimovic), Bélgica e Eslováquia.

Quem vai ganhar o Euro 2020 – Ranking CIES

Este é o ranking do CIES das equipes nacionais mais preferidas estatisticamente para ganhar o Euro 2020: