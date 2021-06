“Não obrigado” – Libero Quotidiano

“não, obrigado”. Riccardo Cocianti É o convidado especial da apresentação do trio tenor de jovens Voar Organizado na Arena de Verona em homenagem a Ennio Morricone Foi transmitido pela Rai1. Uma noite maravilhosa em que se reviveu a carreira do maestro, um extraordinário compositor também do cinema que se tornou uma lenda no mundo graças às bandas sonoras criadas para o cinema. Sergio leon, do oeste dos anos sessenta com Clint Eastwood para influenciador Era uma vez na america, após 20 anos. Mas o Moricon era muito mais do que isso e muitas vezes desconhecido do público em geral também devido ao seu sigilo.

E assim, antes de Cocciante executar sua música clássica ao piano, quando termina apaixonado, os três Tenorini (entre os italianos mais famosos do mundo) perguntam ao compositor Margarita e beleza sem alma Um conto “especial” sobre Moricon, particularmente associado ao cantor ítalo-francês de origem vietnamita. Resposta seca:não, obrigado“.” Ennio se lembra do que fez, por seu trabalho “, explicou Cocciante, argumentando que associar Morricone a momentos íntimos significaria diminuir sua grandeza.” Os artistas devem ser lembrados pelo que fizeram, e não por mais nada. ”

Em suma, aqueles que esperavam certas descobertas, suculentas e tendiam a fofocar sobre um dos nomes mais famosos da música italiana (certamente não apenas aquela “luz” erroneamente definida) do século XX, ficarão decepcionados. E talvez até mesmo alguns redatores de opinião que esperavam fazer algum barulho. Felizmente, os assobios e assobios da obra-prima de Maestro, “Spaghetti Western”, são suficientes para fazer um “barulho” (barulho bendito).