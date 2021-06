Dominica N, a dolorosa confissão de esclerose de Antonella Ferrari

O episódio é cheio de emoções de Domingo em: Mara Venere Hospedado em seus estudos de sala de estar Antonella FerrariA atriz que sofre de esclerose múltipla, a que foi exposta no último período Festival de Sanremo Ele surpreendeu a todos com um monólogo comovente e intenso sobre sua doença.

E a partir desse episódio em particular, a artista saiu para contar sua experiência No Teatro Ariston:

Esta peça foi escolhida por Amadeus: é retirada de uma peça de Lee, Mais forte que destino. Na verdade, escolhi uma parte mais cômica porque gosto de fazer as pessoas rirem. Foi ele quem insistiu: “Eu vi o show inteiro e quero essa peça porque é um soco no estômago. Fiquei emocionado e tenho certeza de que impressionaria o público também” De fato foi.

Entre no palco Festival de Sanremo Para Antonella Ferrari, essa foi a realização de um sonho com o qual sonhou quando criança e acima de tudo Alguma forma de resgate, prova que ela é uma atriz doente: “Eu quero estar no palco porque sou uma profissional dessa profissão, não porque estou doente”.

A esclerose múltipla definitivamente mudou a vida de Ferrari, que se vê lidando com decepções, vaidade de alguns amigos e muitas oportunidades de emprego perdidas:

Tive muita sorte na minha vida: tenho uma família que me amou muito, um marido que me ama profundamente, um cachorrinho que amo com tudo de mim. Por outro lado, no meu trabalho, tenho sofrido muita discriminação: uma atriz com deficiência é uma atriz de segunda classe.

Apesar da amargura e decepções, Antonella Ele nunca deixou de acreditar no seu trabalho E nas suas paixões, que sempre a afiaram e deram-lhe forças, mesmo nos momentos mais sombrios, para seguir em frente.

“Para mim, o trabalho é terapêutico, quando subo ao palco me sinto em casa”, admitiu a atriz. mas lá Uma ferida maior do que uma doença na vida de Ferrari, que é não ter um filho. Entre outras coisas, sua doença degenerativa não permite que ela adote um filho, impedindo um de seus maiores desejos:

Estou escrevendo meu segundo livro sobre a não maternidade, e é uma ferida aberta. Ainda não consegui encontrar um medicamento que possa curá-lo. Meu marido me disse que ainda éramos uma família, mas não ter um bebê é uma grande dor para mim.