O príncipe Philip é um traidor, o irmão secreto do rei Charles aparece. coroa trêmula

Um novo escândalo na família real inglesa. A aparição de um irmão secreto do rei Charles, o filho ilegítimo do príncipe Philip. Pânico em Londres.

A família real britânica acaba de sofrer um luto muito doloroso: A rainha Elizabeth faleceu em 8 de setembro, deixando o mundo em estado de total consternação. Em seu lugar no trono da Inglaterra, o rei Charles arrecadou dinheiro após setenta anos de governo O difícil legado de sua mãe e todo o trabalho feito para o Reino Unido.

Infelizmente, oA família real esteve frequentemente no centro de muitos, não poucos, escândalos que desestabilizaram o povo inglês. Nos últimos anos, é claro, renunciando aos deveres reais por Harry e Meghan nunca tiveram um evento fácil.

Na verdade, a partir daquele janeiro de 2020 As relações entre os cônjuges, agora transferidos para a América, e sua família estão mais tensas do que nunca. A casa real, apesar do mal-entendido, parece bastante unificada em um funeral A Rainha como sinal de respeito por ela é uma figura muito importante.

Agora vem uma notícia chocante que está sacudindo nossas mentes novamente Palácio de Buckingham e seus súditos: aparece o irmão do rei Charles, filho ilegítimo do príncipe Philip, marido leal da rainha por muitos anos. Vejamos, no entanto, a história em detalhes.

A história do filho ilegítimo

Outra colher dentro família realhaverá um comerciante O filho do príncipe Philip com uma mulher que não era Elizabeth. É com certeza Gunther Fock quem postou Um livro em que ele revela suas origens surpreendentes. Em um livro chamado: Não a serviço de Sua Majestade, Fook Ele revelou que sofreu discriminação e bullying na escola por serO filho de uma empregada parece ter tido um caso com o duque Philip.

Aqui está a história sobre suas origens Gunther Fock : “Ao longo dos anos, ele vem acompanhando seu próprio caso e descobrindo mais e mais pistas e rumores sobre seu suposto pai. Para sua surpresa, descobriu-se que seu pai não seria outro senão o príncipe Philip.”

Focke está determinado a descobrir a verdade sobre ele, embora agora seja impossível fazer um teste de DNA porque o príncipe Philip está morto. Guenther acrescenta a esse respeito: Não vou parar esta briga até que o príncipe Philip admita que é meu pai. Eu até tenho as orelhas dele. Acho que ninguém pode duvidar das minhas declarações depois de ver essas fotos.”

Nesta história, talvez, nunca saberemos a verdade real, mas o que é certo é que A semelhança com o rei Charles é realmente absurda. À primeira vista, os dois parecem ser irmãos de verdade e isso será um verdadeiro escândalo para toda a família real inglesa, especialmente porque confirmará os rumores, já circulando há algum tempo, de que o príncipe Philip teve casos extraconjugais.

vamos ver.