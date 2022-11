“Li Totti escreveu nas redes sociais”

Antonella Fiordelici soltar a bomba Grande Irmão VIP. Durante o décimo terceiro episódio do reality show de Alfonso Signorini, o influenciador disse que entrou em contato com ele recentemente Francesco Totti nas redes sociais. Aliás, nos últimos dias, a ex-duelista deixou confissões enquanto conversava com algumas de suas companheiras de quarto: “Tutty escreveu para mim”Ele disse isso antes de levar as mãos à boca em meio às risadas dos outros fóbicos.

A esse respeito, Signorini quis ver claramente sobre esta mensagem para a pessoa em questão: “Sim, é verdade que Totti me escreveu – disse Antonella durante o episódio – percebi na conversa do Instagram que recebi um pedido para me comunicar com sua. ele me escreveu “olá”, mas não respondi porque percebi essa mensagem tarde demais. “Naquele momento, Signorini me perguntou se a mensagem do ex-capitão da Roma havia chegado antes do intervalo. Lugar de Elari: “Não, não faz muito tempo – Antonella tentou se lembrar – deve ter sido há dois meses, mas não tenho certeza, certamente depois do rompimento ela provavelmente era celibatária.” No entanto, Signorini destacou que Totti nunca esteve sozinho porque já havia começado sua história Noemi Bocchi: “Ah! – gritou Fiordelisi, tentando menosprezar – então, ei Noemi! De qualquer forma, meu pai pode ver quando a conversa começa.”

Mas isso não é tudo porque Antonella, sempre aborrecida com o condutor do trem, admitiu receber outros pedidos de chat de outros jogadores: “Há também outro em Roma, que começa com a letra Z…”, explicou. E de novo, Higuain: “Ele me ligou há dois anos, e me pediu fotos que eram muito urgentes – ele disse – mas eu não lhe enviei nenhuma, respondi com uma cara de framboesa”.

encontro com o pai – Pouco depois, Antonella falou sobre sua relação com o pai: “Ele é o único homem da minha vida – explicou -. Sempre me incentivou em tudo”. Esperando por ela no jardim lá pai Stefanoque veio até a casa para dar sua opinião sobre Eduardo Donnamaria: “Não tenhas medo – diz -“, acredito no Eduardo, é uma pessoa de cultura e profundidade. Ele é o cara certo para você, ele te tranquiliza.”