Um grupo para atletas de todos os níveis

A marca cria seu próprio mapa dentro do mundo do jogo para celebrar os novos chinelos com estampas exclusivas

Havianas Anuncia uma coleção sem precedentes desenvolvida para atletas de todos os níveis de habilidade no mundo do jogo É um jogo eletronico E no exclusivo Ilha de verão das Havaianas. Para tornar a experiência dos fãs ainda mais envolvente, Havaianas agora terá seu próprio mapa dentro do Fortnite: Ilha de Verão das Havaianas, criado pela Agência Cheil. O mapa, que pode ser acessado por jogadores de todo o mundo, foi desenvolvido por Alan ‘Shinohara’ Garcia e Mateus ‘Derponce’ Yoshitani, já famosos por suas excelentes produções e iniciativas inteligentes no jogo.

“Havaianas teve uma ótima ideia para usar seu status criativo para se adequar ao mundo do Fortnite, permitindo que os torcedores levassem sua imaginação ao mais alto nível, criando assim a melhor experiência possível para jogadores de todo o mundo. Tudo começou com a ideia de criando uma ilha gigantesca no formato do coração de Havaianas e dividindo-a em três cenários para refletir as características dos países onde serão lançados os novos protótipos. Por ser um grande projeto, contamos com a ajuda de duas assistentes – Mayara “Mei ”Miranda e Victor Santana, que ajudaram principalmente a decorar o mapa. Uma experiência para os jogadores que buscavam itens até agora em Fortnite,” Diz Alan Shinohara.

Derbons também falou mais sobre a parceria no desenvolvimento da ilha: “Nunca me senti tão bem depois de terminar o desenho do mapa. O processo de criação foi pura diversão. No início não havia nada além de água, e assim que finalizamos a primeira etapa, criando a ilha das Havaianas, pensei: Nossa! Isso pode funcionar ! “Na verdade, muito melhor do que eu esperava. Ver aquela ilha gigante se formando dia após dia diante de nossos olhos foi uma sensação incomparável para mim. Sem dúvida, este foi um dos melhores projetos de mapeamento em que já estive envolvido.”

Como uma iniciativa global, a parceria e a ilha de verão das Havaianas dentro da Fortnite foram anunciadas simultaneamente em vários países, como: Estados Unidos, Austrália, Portugal, Alemanha e claro Brasil. “Queríamos trazer uma experiência completamente única e distinta para o mundo do Fortnite, e entrar no jogo para apresentar novas narrativas de caça ao tesouro e adicionar um pouco de DNA de Havaianas foi uma jogada muito inteligente. Tanto profissionais quanto fãs do mundo do jogo usam Havaianas no dia a dia, e agora podemos entrar no mundo deles e participar ativamente. Nos emocionantes desafios que o Fortnite traz, mesmo com algumas surpresas. Só os jogadores entenderão perfeitamente.Viva Romano, diretor de marketing da Alpargatas, explica.

Exploradores aventureiros que desejam experimentar a ilha de verão de Havaianas podem desbloqueá-la por meio do código 6301-8935-3098, a partir de 30 de abril.

Graças ao tradicional sistema de resfriamento, a nova linha de chinelos Havaianas vs Fortnite traz elementos de jogo em novos gráficos estonteantes.

Além disso, para atender a todos os gostos e tamanhos, a faixa varia de 35/36 a 45/46, com três ótimas estampas.

Nas estampas, Havaianas trouxe os itens mais icônicos do game, como Unicorn Llama Pickaxe, que se transformou em um verdadeiro game e é um dos ativos mais icônicos do game; E o Battle Bus, que é um meio de transporte que todo jogador deve usar no início dos jogos, que o leva até a arena Fortnite.

A indústria de jogos online é a segunda maior indústria do mundo no setor de entretenimento. Havaianas é uma marca que há muito atinge esse público, por meio de outras parcerias de licenciamento como Naruto, Mario Bros, Minecraft e Star Wars. Acreditamos que, assim como aconteceu com essas outras parcerias, a Fortaleza das Havaianas será um grande sucesso. ”Fefa concluiu.

Por meio da estratégia de comunicação desenvolvida pela Cheil Gaming, unidade de negócios da Cheil Brasil voltada para a indústria de games, o projeto de campanha global de lançamento de Havaianas vs. O Fortnite visa, naturalmente, fortalecer o vínculo entre a marca e o público do jogador, nas duas pontas. “Nos perguntamos como combinar uma marca externa divertida com um ambiente de mercado que trabalhe com ícones e configurações internas e fale sobre competitividade. A resposta foi justamente destacar as diferenças entre esses dois mundos no tempo de jogo com um motivo válido para Ambas.”Douglas Santos, presidente da Cheil Gaming explica.

O desenvolvimento da ideia baseou-se no fato de que durante o jogo os pés dos jogadores são a única parte do corpo que não se esforça para vencer os desafios, permitindo que eles usem algo confortável como um par bonito. Havianas.

Havaianas flip-flops vs. Fortnite está disponível nas lojas Havaianas, www.havaianas-store.com e em revendedores autorizados por € 26.