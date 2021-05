Barbara Durso: PM 5 e Sunday Live close

Barbara Durso: Michelle Canvora, Crianças, Programas de TV, Idade

Cinco da tarde e Dominica Live, Programas de culto Barbara Durso Eles fecham, mas eles vão voltar na próxima temporada. Se o Afternoon Show que vai ao ar no Canale Cinque terminar há dois anos, em meados de junho, em 2021 terminará antes. Enquanto o contêiner de domingo continuará para outro episódio.

De acordo com as últimas notícias divulgadas por David MaggioE a Cinco da tarde Deve terminar em 28 de maio, enquanto eu Dominica Live O futuro ainda é incerto. Em vez de um programa vespertino, que muitos espectadores seguem, deveria ser Transmita um filme. A partir das 16h55, em vez disso, um loop começará Sr. Errado – Lições de Amor, A nova ficção com Can Yaman Que promete excelentes críticas sobre os saltos Daydreamer – asas de sonho.

Rainha da TV, mulher forte e querida apresentadora, Bárbara Durso também nesta temporada já dirigiu diversos programas. Na verdade, o apresentador estava no topo Sunday Live, tarde cinco e Direto – não é D’Urso, Abordando questões atuais e tópicos leves de fofoca. Com a criação de novos cronogramas, aumenta a expectativa de ver como será o futuro do D’Urso que, segundo alguns rumores, pode se distanciar de Mediaset Para começar uma nova aventura.

Algumas semanas atrás Dagosbia Falou sobre Abra em direção a rai, Não foi confirmado. Acima de tudo porque Giancarlo Scheri, Diretor do Canale Cinque, tem repetidamente confirmado sua confiança e respeito em Dorsu.

Ele revelou em um comunicado após “Canale5 tem uma música vencedora para Live – não é D’Urso: representa o recorde absoluto da temporada e conclui a terceira edição e se afirma como o programa de entretenimento mais popular na noite de domingo.” A conclusão antecipada do programa, afirmando que: “Bárbara Durso é sinônimo de energia e grande paixão pelo seu trabalho”.

Por enquanto, nenhuma data foi definida ainda O retorno dos três programas Canais de apresentador. Apesar disso, D’Urso, ao saudar o público ao vivo no episódio final, foi muito clara sobre seu retorno ao vídeo. “Nos veremos de novo no início da noite no outono – explicou ele -, vejo vocês no próximo domingo logo após o almoço, na verdade, na minha opinião, vocês ainda vão comer, por 4-5 horas ao vivo e até amanhã à tarde cinco, você vê, eles estão lá. Eu sempre estarei. “