Raffaello Tonon, nada além de um diploma! Aqui estão suas verdadeiras qualificações

Nós o conhecemos como o Conde, mas Raffaello Tonon não é nobre nem graduado. A verdade sobre suas reais qualificações.

Participe disso fazenda, Reality show folclórico que não durou mais de 4 edições, das quais venceu a segunda. Raffaello Tonon.

Nós vimos isso em Grande irmão, em muitos programas de compras por telefone e outros programas diversos. Mas tudo isso, como ele mesmo sabe, não poderia ter acontecido sem ajuda Maurício Costanzo.

Ele admitiu isso há um tempo Hoje é outro dia: “Devo tudo a Maurizio Costanzo, que um dia de março de 2004 – depois de ler algumas das minhas entrevistas – me convidou para um painel de nobres versus obrigados.”

Ele repetiu isso por correio, Ele explorou a dinâmica dessa reunião: “Meu ponto forte foi a naturalidade com que interagi com Costanzo, que para mim poderia ter sido açougueiro ou verdureiro. O significado do que estou dizendo é este. Não me submeti à escravidão simplesmente porque não acreditava que deveria me beneficiar do meu relacionamento com Ele. A partir daquele momento, a televisão mudou toda a minha vida.”

Raffaello Tonon não é realmente graduado

Sempre o vimos como uma pessoa culta, calma e educada. E verdade Raffaello Tonon Ele tem modos de nobreza, além de um modo de vestir e uma aparência elegante.

Ele é famoso sobretudo por seus reality shows, mas admite que hoje não os faria novamente. Mesmo que ele fizesse isso novamente ao retornar. Hoje, afirma ele, não tem problemas em sobreviver. E então ele não terá nada a dizer porque está nos últimos anos de sua vida Nada de especial aconteceu. Além de se mudar para Emilia-Romagna.

A nova aventura

Raffaello Tonon Hoje mora em Cattolica e é estalajadeiro no restaurante de alguns amigos. “Por que você começou a trabalhar aqui? Eu estava entediado, provavelmente só trabalhava alguns dias por semana.” Sempre admita correio. Na verdade, a sua presença na televisão tem diminuído gradualmente, mas ele não se arrepende. Ele fez suas escolhas e diz que ele mesmo pagou por algumas delas. Eu me pergunto se isso também se refere ao grau que falta.

Por que Tonon Ele estava estudando direito e queria se tornar advogado de divórcio. Ele já fez 11 testes, porém “Aí eu desisti. Exatamente. Chegou a TV e eu pulei direto nela. E também porque na época era lindo e o negócio ia muito bem.” Uma pena não continuar estudando. Mas ele não parece ter nenhum remorso, e isso é o que importa.