Tudo divertido para o show!

Não é exatamente um evento único, já que muitos carnavais e feiras também são celebrados em outras partes do mundo, mas aqui é um evento muito aguardado, comemorando o final do inverno em fevereiro e com foco em diversão, comida, fantasias e desfiles elaborados. Ela remonta a centenas de anos. A chegada da tradicional feira anual foi um grande acontecimento na minha cidade, no Reino Unido, com um comboio de camiões a chegar e a parar em círculo na zona verde da aldeia, como carroças do Velho Oeste. As cabines e jogos com seus sons e luzes se desenrolaram como num passe de mágica, e fizemos fila para vivenciar a emoção dos jogos ou para comer um algodão doce pegajoso.

Exposições de viagens

O parque de diversões é uma inovação medieval e qualquer pessoa que remonte ao século XII ou XIII reconhecerá que os elementos básicos do “velho parque de diversões” se assemelham à versão atual. O carnaval itinerante era uma vitrine das atrações mais elaboradas, até que rodas gigantes, montanhas-russas etc. se tornaram a norma, proporcionando às pessoas uma fuga das preocupações do dia a dia.

Ofertas estranhas

Em muitas feiras e circos itinerantes dos séculos XIX e XX, atuar como humanos ou animais com deformidades físicas era uma forma de ganhar dinheiro fácil. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esses programas incluíam “Bearded Ladies”, “Armless Wonders”, “Siamese Twins” e assim por diante. Os espectadores aglomeraram-se para ver essas esquisitices com deformidades físicas, algumas naturais, outras artificiais. Às vezes, os artistas são sequestrados ou comprados por donos de espetáculos que procuram lucrar com sua situação! No entanto, este espectáculo deu a muitos deles um sentimento de pertença e propósito, criou camaradagem entre artistas semelhantes e foi talvez a única forma de ganhar a vida. O “politicamente correto” se consolidou no início do século 20, e os shows de horrores tornaram-se menos populares, à medida que a exibição de deformidades físicas tornou-se cada vez mais desaprovada.

láGaleria do casco Acontece em Kingston upon Hull, Inglaterra, durante uma semana em outubro de cada ano, e atrai passeios, atrações e viajantes de uma ampla variedade de regiões diferentes do país. A Feira de Hull obteve seu primeiro foral régio em 1279, embora já tivesse funcionado extraoficialmente antes disso.





Cambalhotas

The Hoppings, em Newcastle upon Tyne, abriga mais de 400 das maiores e mais brilhantes atrações do país, desde os passeios mais tradicionais até as mais recentes emoções, e tem sido uma presença constante desde sua inauguração em 1882, atraindo mais de meio milhão de visitantes um dia todos os anos. Várias origens foram sugeridas para o nome “The Hoppings”, e muitos acreditam que ele foi originalmente derivado do salto ou dança que acontecia em feiras antigas.

Andar a cavalo, andar a cavalo!

As viagens (que às vezes me dão náuseas!) eram frequentemente vistas por muitos como mais assustadoras ou perigosas do que realmente eram. Isso pode ser devido ao seu design, acrofobia (medo de altura) ou relatos de acidentes envolvendo passeios semelhantes. Os passeios podem ser planos, alimentados pela gravidade, verticais e, mais recentemente, alguns são “passeios” de realidade virtual. Para alguns, a adrenalina associada à turnê faz parte da experiência!





Outras exposições no mundo

O Mardi Gras nos Estados Unidos é um evento de massa que atrai milhares de visitantes a Nova Orleans, com música não amplificada tocada em instrumentos de sopro e percussão; Todo o evento está tão intimamente ligado à música que a simples menção dele evoca os sons alegres de bandas de música e jazz para a maioria das pessoas.

na Índia,Festa sagrada É uma celebração hindu dedicada ao amor, à primavera e à vitória do bem sobre o mal. Os participantes jogam pós coloridos uns nos outros, criando uma atmosfera alegre e despreocupada que agradará tanto crianças quanto adultos.

oDia dos Mortos, hoje The Dead, é a maior celebração da cultura mexicana e é dedicada a comemorar os entes queridos perdidos. As celebrações duram três dias e são acompanhadas por apresentações musicais, oferendas e a tradicional pintura facial de caveira.

Nunca subestime a alegria de ser criança novamente e se divertir!