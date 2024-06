Antonella Clerici, falecimento repentino e muito doloroso: “Descanse em paz” | Tudo estava arruinado para ela

A notícia chega como um raio do céu e a tristeza não tem fim para Antonella Clerici: é isso que acontece.

Apenas alguns dias atrás Antonella Clerici Ele deu notícias preocupantes sobre sua saúde. A conhecida emissora e personalidade televisiva, conhecida por seus programas como “É sempre meio-dia” E “Teste de cozimento“, ela imediatamente contou aos fãs o que aconteceu com ela.

Durante o exame do ginecologista L Cisto no ovárioA emissora foi levada ao hospital, onde passou por uma cirurgia nos ovários. Felizmente Diagnóstico de tumor Isso foi feito na hora certa graças à precisão da equipe médica da emissora.

Neste post, Antonella Clerici faz questão de explicar a extensão do assunto A prevenção é importanteconvite Todas as mulheres devem verificar-se regularmente. Agora ela já está com uma aparência melhor, aliás, ela informou a todos os seus seguidores que voltou para sua casa na selva.

Certamente este não é um Período fácil de lidar Para Antonella Clerici, infelizmente agravado por outro terrível desaparecimento seu, que veio como um raio do céu, chocou muita gente. Muitos se lembraram do quanto Alegria e serenidade foram trazidos para suas vidas.

Antonella Clerici, Tremenda Tristeza

A apresentadora já está em sua casa Casa na floresta em Arquata ScriviaCom seu parceiro Vittorio Garrone Ele sentou a seguirFilha de seu ex-companheiro Eddie Martens. Após a cirurgia, Antonella Clerici permanecerá em repouso por algum tempo para tentar “Aproveite a preguiça“Como ela mesma escreve no Instagram.

A partir deste triste episódio fica claro o quão solteira Antonella Clerici é Mulher forte. A apresentadora não se deixou desanimar com o ocorrido e conseguiu responder e ver isso como um Pare para descansar E estar com sua família. Ainda há muita preocupação para ela, mas todos esperamos que ela volte à forma e volte à TV em breve.

“Descanse em paz”, uma partida dolorosa

Imediatamente após a operação, chegou outra para Antonella Clerici Más notícias. Todos se reuniram neste Um momento tão difícil Ela tenta retribuir o carinho e carinho que sempre deu a todos os seus fãs.

Na verdade, há apenas 3 dias, Antonella Clerici deu a notícia da terrível e dolorosa morte de seu primo, Roberto ClericiUma figura conhecida na comunidade Legnago Pelo seu grande compromisso cívico. “Não acredito que você não está mais aqui. Nossos queridos Legnano e Palio sentirão sua falta. Sentiremos falta do seu entusiasmo alegre e da sua vontade de sempre fazer coisas novas”, escreveu o apresentador em um post no Instagram. descanse em paz Chico, querido primo.”